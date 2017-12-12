5 yaşındaki çocuğa ‘Noel Baba’ dehşeti

Romanya'da 'noel baba' kostümlü bir adam 5 yaşındaki çocuğa dehşeti yaşattı. 5 yaşındaki erkek çocuğunun amcası olduğu belirtilen adamın yer aldığı görüntülerde, 'noel baba' kostümlü adam küçük çocuğu elindeki sopayla korkutuyor.

Büyük bir dehşet yaşayan küçük çocuk yaşadığı korkudan dolayı olduğu yerde kalıyor. Çocuğun amcası olduğu öğrenilen 40 yaşındaki adamın bu görüntüleri sosyal medyaya düştü.

Yaşanan bu görüntüler sonrasında çocuğa disiplin öğretmek amaçlı böyle bir davranışın yapıldığı savunuldu.

Videonun ilerleyen kısımlarında 40 yaşındaki adam, çuvaldan çıkardığı hediyeyi çocuğa verdi. Ancak çocuğun yaşadığı şokun etkisinde kaldığı görülüyor.