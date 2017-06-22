AB: Sorun Türkiye’de değil

Avrupa Birliği ülkelerinin liderlerinin bir araya geldiği zirveye katılan Hollanda başbakanı, sığınmacı konusunda Türkiye'nin üzerine düşeni yaptığını söyledi.

Belçika’nın başkenti Brüksel, AB ülkelerinin liderlerine ev sahipliği yaptı. Zirveye katılan devlet ve hükümet başkanları, başta Brexit, mülteci sorunu, terörle mücadele ve ekonomik sorunları konuştu.

Zirve öncesi konuşma yapan Hollanda Başbakanı Mark Rutte, sığınmacı konusuna değindi. Ankara’nın sığınmacı anlaşmasında sözünü tuttuğunu vurgulayan Rutte, “Türkiye ile yapılan mülteci anlaşması var. Doğru söylemek gerekirse anlaşmayı çok iyi bir şekilde tam anlamıyla uyguluyorlar. Mülteciler ile alakalı problem Türkiye’de değil daha çok Yunanistan’da” dedi.

Sputnik’in haberine göre Rutte, bu konu özelinde Türkiye ile sürekli diyalog içerisinde olduklarını belirtti. Fakat Rutte, Türkiye ve Hollanda arasındaki ilişkiler ile ilgili bir soru üzerine ise, “Burası onun yeri değil” diye konuştu.