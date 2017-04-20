Alman Dışişleri Bakanı: İncirlik’ten çekilelim tartışmalarını anlamıyorum

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, İncirlik Üssü'nde konuşlu Alman askerleri ile Tornado keşif uçaklarının çekilmesi tartışmalarını anlamadığını söyledi.

Ortadoğu gezisi kapsamında dün Irak’ta temaslarda bulunan Gabriel, Alman kamu kanalı ARD’ye yaptığı açıklamada dikkat çeken şu açıklamalarda bulundu:

“Ben bu tartışmayı hiç anlamadım. Bu konu sadece referandumdan sonra değil, daha önce de gündeme geldi. Sol Parti ve Yeşiller’e mensup politikacılar İncirlik’ten çekilmemiz gerektiğini dile getiriyorlar. Biz İncirlik’te uluslararası koalisyonu IŞİD’e karşı desteklemek için bulunuyoruz. Bu demek oluyor ki, biz kendi çıkarımız için oradayız. Türkiye’ye iyilik yapmak ya da Türkiye’yi desteklemek için değil, IŞİD’e karşı mücadelede katkı vermek için oradayız. Çekilecek olursak, biz kendimize zarar veririz. Ben şimdi bunun Türkiye’yi ne tür bir cezalandırma olacağını anlamıyorum.”

TÜRKİYE’YE İHTİYACIMIZ VAR

DHA’nın aktardığı habere göre; Gabriel, “Bir taraftan Türkiye ile IŞİD’e karşı mücadelede işbirliği yapılırken, demokrat olmayan birini desteklemek doğru mu?” şeklindeki bir soruya ise, şu karşılığı verdi:

“Biz demokrat olmayan yollara başvuran kimseyi desteklemek istemiyoruz. Ancak Türkiye’nin AB’nin doğrudan komşusu olduğunu biliyoruz. Türkiye’ye IŞİD’e karşı mücadelede ihtiyacımız olduğu için değil, Avrupa’nın komşusu olduğu için ihtiyacımız var. 80’li yıllarda Türkiye’de askeri diktatörlük vardı ama kimse o zaman Türkiye’nin NATO’dan dışlanmasını istemedi, çünkü biliyorduk ki bu, Türkiye’nin Sovyetler Birliği’nin yanına itilmesini sağlayacak ve bu da bize zarar verecekti. Bu nedenle şu anda da sağduyulu olmayı öneririm. Böyle bir tartışma sadece Türkiye’nin Rusya’ya yanaşmasını sağlar. Bu bizim çıkarımıza olmaz. Bizim yapmamız gereken, Türkiye’de anayasa değişikliğine karşı oy kullananları desteklemek olmalı. Halkın yarıya yakını, belki de daha fazlası bu değişikliğe karşı. Türkiye’de demokratik unsurları desteklemek gerek. Türk hükümeti ile görüşmeyi kesmeyi akıllıca bulmuyorum.”

GAZETECİLER TERÖRİST DEĞİL

Sigmar Gabriel, Almanya’nın geri kabul anlaşması ve Türkiye’de tutuklu bulunan Die Welt muhabiri Deniz Yücel nedeniyle Ankara’ya bağımlı kaldığı yönündeki eleştirilere ise katılmadığını söyledi.

Gabriel, “Biz Erdoğan’ın politikalarını ve hükümetini tabii ki eleştiriyoruz. Sadece Alman gazetecinin serbest kalması için değil, tutuklu bulunan 160’a yakın gazetecinin serbest kalmasını istiyoruz. Bizce tutuklu olmaları için bir neden yok. Bunlar terörist değil, ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü için mücadele eden kişiler. OHAL ve benzeri uygulamaların demokratik bir yapıyı hedeflemediğini de biliyoruz. Rehin durumda olduğumuza ise katılmıyorum. Türkiye’nin de AB ile işbirliğine ihtiyacı var” dedi.