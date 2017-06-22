Ankara-Atina arasında Ayasofya krizi

Ayasofya'da Kadir GecesiÖzel Programı düzenlenmesi ve sabah ezanı okunması, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkileri gerdi. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya üzerinden bu gelişmeyi kınadı.

Ayasofya’da dün Kadir Gecesi nedeniyle düzenlenen etkinliğin ardından Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, “Türkiye, Ayasofya’nın ekümenik karakterini korumalı. UNESCO anıtı olan bir yerde Kuran okunması kabul edilemez” ifadesini kullandı.

Sputnik, dün gece düzenlenen etkinliğin TRT Diyanet’ten canlı yayınlandığını ve Ayasofya’dan okunan sabah ezanının da Diyanet’in Twitter hesabından paylaşıldığını ifade etti.

Deutsche Welle Türkçe’nin haberinde Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’nın, “Dünyadaki bütün Hristiyanların dini duygularına ve bu kültürel mirası yüceltenlere yönelik açık, kabul edilemez bir meydan okuma söz konusu. Böyle bir dönemde dinlerarası diyaloğun zayıflatılmak yerine teşvik edilmesi gerekir” ifadesini kullandığı kaydedildi.