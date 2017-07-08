Bir tarafta protesto diğer tarafta ıstakoz

Almanya'nın Hamburg kentinde dün başlayan G20 Zirvesi'nde önceki akşam VIP konuklara özel bir yemek düzenlendi. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in evsahipliğinde dünya liderlerine hazırlanan yemekte yok yoktu...

Ülkede kapitalizm ve düzen karşıtı grupların gösterileri devam ederken ve yüzlerce insan gözaltına alınırken dünyanın zirvesi farklı mutfaklardan yemeklerin tadına baktı.



Aralarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da olduğu yemekte menüde her zevke göre yemek vardı.

Liderlerin sosyalleştiği masada füme balık, çorba, peynir, Fricassee tavuk, ıstakoz ve siyah pirinç vardı. Tatlı olarak meyve ikram edilirken yemekten sonra Elbphilarmonie konser salonunda dinleti vardı.