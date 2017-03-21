Esad’dan ’Rakka operasonu’ açıklaması

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, “Hükümetin onayı olmadan Suriye’de herhangi bir askeri operasyon yasal değildir. Rakka’yı ya da başka bir yeri kurtarmak için olsun, Suriye topraklarında herhangi bir askeri birliğin varlığı istila olur” dedi.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, “Hükümetin onayı olmadan Suriye’de herhangi bir askeri operasyon yasal değildir. Rakka’yı ya da başka bir yeri kurtarmak için olsun, Suriye topraklarında herhangi bir askeri birliğin varlığı istila olur” dedi.

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, Rus medyasının sorularını yanıtladı. Esad, Rusya'nın yeni anayasa araştırmaları için komisyon oluşturulması önerisine ilişkin soruya, “BM'deki temsilcimiz Beşar Caferi, dün Rusya'nın girişimlerini desteklediğimizi ifade etti ve Ruslarla detayları görüşüyoruz. Asıl sorun, bildiğiniz gibi biz Astana'ya gittik ancak diğer delegasyon toplantıya katılmadı, Astana'ya gelmedi. Bunun Türk tarafının olumsuz etkisi olduğuna inanıyoruz. Eğer bir partneriniz yoksa bir şeyleri nasıl somutlaştırmaya başlayabiliriz? Anayasayı da içeren her şeyi tartışmaya hazır olduğumuzu söyledik. Ancak, Cenevre'ye kimlerin gideceğini görmemiz gerekiyor. Hükümet olarak bizim için, pozisyonumuz son derece net. Ayrıntıları ele almaya hazırız ancak başlıkları destekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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“ONLARIN PLANI TERÖRİSTLERLE MÜCADELE ETMEK DEĞİL”

Esad, bir basın mensubunun, “ABD önderliğindeki koalisyonu Nisan ayı başlarında Rakka operasyonu başlatmayı planlıyor. Bunu doğruluyor musunuz? Eğer Rakka kurtarılırsa bu Şam'ın yönetimine mi yoksa bir anlaşmaya mı bağlı olacak? Amerikan birliklerinin Suriye'deki varlığı yasal mı?” sorusuna, “Suriye hükümetinin onayı olmadan Suriye'de herhangi bir askeri operasyon yasal değildir” yanıtını verdi. Esad, açıklamasını şu şekilde sürdürdü. “Rakka'yı ya da başka bir yeri kurtarmak için olsun Suriye topraklarında herhangi bir askeri birliğin varlığı istila olur. İkinci olarak, koalisyonun DEAŞ ile ya da teröristlerle hiçbir zaman mücadelede ciddi olmadığını biliyoruz. Bu nedenle eğer plan Rakka'yı kurtarmaksa planın gerçek niyetini anlamaya çalışıyoruz. Kimden kurtarıp kime vermek? Onların planı teröristlerle mücadele etmek, Suriye hükümetine yardım etmek değil. Suriye'nin birliği ya da Suriye'nin egemenliği değil”

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“SINIRLARIMIZI KORUMAK HAKKIMIZ”

Beşar Esad, “İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman'ın açıklamasının ardından Suriye sınırlarını korumaya devam edecek misiniz?” sorusuna, “Sınırlarımızı korumak hakkımız. Yalnızca hakkımız değil aynı zamanda görevimiz de. Yetkililer olarak bunu yapmazsak Suriye halkı tarafından suçlanırız, bu durumdan sorumlu oluruz. Politikamızı ve kararlarımızı onların açıklamalarına göre belirlemiyoruz” yanıtını verdi. Rusya Dışişleri Bakanlığının, İsrail Büyükelçisini İsrail'in Suriye egemenliğini ihlal etmesini görüşmek üzere bakanlığa çağırdığını ifade eden Esad, “Rusya, bu konuda önemli bir rol üstlenebilir. Rus politikası, uluslararası hukuka, BM Sözleşmesi ve BM Güvenlik Konseyi kararlarına dayanıyor” dedi. İHA