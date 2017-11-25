Eyfel Kulesi Mısır için karardı

Mısır'ın Kuzey Sina eyaletine bağlı Ariş kentinde Ravda Camisi'nin hedef alındığı saldırıda yaşamını yitirenler, Paris'teki Eyfel Kulesi'nin ışıkları söndürülerek anıldı.

Fransa’nın başkenti Paris’in simgesi Eyfel Kulesi’nın ışıkları, Mısır’ın Kuzey Sina eyaletine bağlı Ariş kentinde Ravda Camisi’nin hedef alındığı saldırıda hayatını kaybedenler anısına söndürüldü.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo’nun talimatıyla ışıkları gece yarısı söndürülen kule karanlığa büründü.

Hidalgo, kendisine ait sosyal medya hesabından saldırıya ilişkin, “Terör bir kez daha Mısır’ı vurdu. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığımı ve yaralılara desteğimi iletiyorum” mesajını paylaştı.

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Kulenin ışıkları daha önce de birçok ülkede terör saldırıları sonucu yaşamını yitirenlerin anısına karartılmıştı.

Ariş kentindeki Ravda Camisi’ne yönelik bombalı ve silahlı saldırıda 235 kişinin hayatını kaybettiği, 130 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Saldırıyla ilgili olarak ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edilmişti.

TRUDEAU: DEHŞETE DÜŞTÜM

Kanada Başbakanı Justin Trudeau da Ravda Camisi’ne yönelik saldırıyı kınadı.

Trudeau, saldırıya ilişkin yazılı açıklamasında, “İbadet halindeki yüzlerce insanı öldüren ve yaralayan terörist saldırı beni şok etti ve dehşete düştüm” ifadesine yer verdi.

Olaydan büyük üzüntü duyduğunu belirten Trudeau, eşi ve Kanada halkı adına hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi.

Başbakan Trudeau, şunları kaydetti:

“Bu anlamsız saldırı, bir ibadet yerinde ve insanların kendilerini en güvende hissetmeleri gereken bir yerde dua eden kişileri hedef aldı. Kanada bu saldırıyı şiddetle kınamaktadır. Bu zor zamanlarda Mısır halkıyla omuz omuzayız. Mısır hükümetine tam destek veriyoruz ve böylesine dehşet verici eylemlere yol açan şiddet yanlısı aşırılıklara karşı müttefiklerimiz ve uluslararası toplumla yakın çalışmaya devam edeceğimizi bir kez daha duyuruyoruz. Bu tür terör eylemlerine karşı durmalı ve barış değerlerini destekleyerek nefrete karşı savaşmalıyız.”



ZARİF: TERÖRÜN DİNİ VE İNSANİ DEĞERLER ARASINDA FARK GÖZETMEDİĞİ İSPATLANDI

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ‘ucuz terör saldırısını’ şiddetle kınadığını ifade etti.

Zarif, “Terörün mekan gözetmediği gibi dini ve insani değerler arasında bir fark gözetmediği de yeniden ispatlanmış oldu” ifadesini kullandı.