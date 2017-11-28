Jüri seçimi tamamlandı

Zarrap davasında jüri seçimi tamamladı. Yarın 09.30'da başlaması planlanan davada avukatlar 2 haftalık erteleme talebinde bulundu.

Davaya bakan hakim mahkemenin yarın 09.30’da başlayacağını açıkladı. Bu açıklamanın ardından avukatlar, savcılığın sunduğu belgeleri yeterince inceleyemediklerini ileri sürerek davanın 2 hafta ertelenmesini istedi. Avukatların bu isteği üzerine hakim yarın sabah 08.45’de savcı ve avukatlarla odasında biraraya gelip fikir alışverişinde bulunma kararı aldı. Mahkeme bu görüşmenin ardından da saat 09.30’da davanın ertelenip ertelenmeyeceğiyle ilgili son kararını açıklayacağını belirtti.