Musul’da askeri helikopter düştü!

Irak’ta askeri helikopter düştü, 2 pilot hayatını kaybetti.

Irak’ta Musul operasyonlarını yürüten ortak operasyonlar komutanlığı bir açıklama yaparak, Musul ilinin batı yakasında federal polis güçlerine havadan destek veren bir askeri helikopterin terör örgütü IŞİD tarafından vurulduktan sonra Musul’un doğu tarafına düştüğünü ve iki pilotun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Irak Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada Musul’un batı yakasındaki Eski Musul ile El Yermuk semtlerindeki IŞİD hedeflerine yapılan hava saldırısında 43 terörist öldürüldü. DHA