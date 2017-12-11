Netanyahu’dan son dakika Kudüs açıklaması!

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Belçika'nın başkenti Brüksel'de açıklamalarda bulundu. Netanyahu, "Filistinlilerin artık Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul etme zamanı geldi" ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Brüksel’de açıklamalarda bulundu. Netanyahu, Kudüs’ün İsrail’in başkenti olarak tanınmasının barışa katkıda bulunacağını iddia ederken, “Artık Filistinlilerin İsrail devletini ve onun başkenti olan Kudüs’ü tanıma zamanı geldi” ifadelerini kullandı.

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Netanyahu Avrupa ülkelerinin de ABD’nin Kudüs kararını kabul etmesini beklediğini belirtti.