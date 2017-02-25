Rus modele inşaat şirketi dava açacak

Birleşik Arap Emirlikleri'ne bağlı Dubai'de gökdelenin tepesine çıkıp, hiçbir güvenlik önlemi almadan çektirdiği fotoğraflarla haberlere konu olan Rus model Viki Odintcova'nın başı bu sorumsuz hareket nedeniyle derde girecek.

Birleşik Arap Emirlikleri'ne bağlı Dubai'de gökdelenin tepesine çıkıp, hiçbir güvenlik önlemi almadan çektirdiği fotoğraflarla haberlere konu olan Rus model Viki Odintcova'nın başı bu sorumsuz hareket nedeniyle derde girecek.

Rus model çok konuşulan o görüntülerde, 306 metre yüksekliğindeki binanın çatısına çıkıp fotoğrafçı Aleksandr Mavrin ile gerçekleştirdiği çekimlerde hiçbir yere bağlı olmadan bir kişinin elinden tutarak kendisini boşluğa bırakıyor.

Gökdelenin sahibi olan Cayan Group olayla ilgili açıklama yaparak, fotoğraf çekiminden haberleri olmadıklarını açıkladı.

USA Today’in haberine göre şirket 23 yaşındaki Rus güzele karşı dava açmaya hazırlanıyor.



Şirketten yapılan açıklamada, “Hiçbir koşulda Odintcova’nın böyle sorumsuzca davranmasına göz yumamayız. Nerede hata yaptığımızı bulmak, anlamak ve gelecekte yaşanmasının önüne geçmek için güvenlik prosedürlerimizi gözden geçiriyoruz.” denildi.



Rus model bu açıklamaya karşı sessiz kalmadı. Odintcova’ya göre şirketin kendisini ödüllendirmesi gerekiyor zira “binaki güvenlik açığını ben buldum” diyor ve ekliyor:

“Biz binanın çatısına çıktık ve hiçbir kötü niyetimiz yoktu. Ancak başkaları buraya çıkabilir ve intihar edebilir ya da terör olayı gerçekleştirebilir.”