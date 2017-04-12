Rusya’dan Türkiye’ye çok ağır sözler!

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'ya düzenlediği basın toplantısında, 'Türkiye’den gelen ‘Han Şeyhun saldırısında sarin gazı kullanıldığı kesinleşti’ açıklaması soruldu. “Han Şeyhun’daki olayla ilgili tespitleri Türkiye değil, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) yapmalı” şeklinde yanıt veren Zaharova şöyle devam etti; "Türkiye Sağlık Bakanlığı, turizm sezonu öncesinde deniz sularının analizi, turizm bölgelerindekiler de dahil olmak üzere gıda ürünlerinin kalite-kontrolü ile uğraşmalı”

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, haftalık basın toplantısı düzenledi.

Zaharova'ya Türkiye'den gelen ‘Han Şeyhun saldırısında sarin gazı kullanıldığı kesinleşti' açıklaması da soruldu. Zaharova, “Han Şeyhun'daki olayla ilgili tespitleri Türkiye değil, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) yapmalı” yanıtını verdi.

‘TÜRKİYE SAĞLIK BAKANLIĞI, TURİZM SEZONU ÖNCESİ DENİZLERİ VE GIDA KALİTESİYLE UĞRAŞSIN'

Sputnik’in haberine göre, Zaharova, “Bence Türkiye Sağlık Bakanlığı, turizm sezonu öncesinde deniz sularının analizi, turizm bölgelerindekiler de dahil olmak üzere gıda ürünlerinin kalite-kontrolü ile uğraşmalı” diye devam eden Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, “Kimyasal silah sorunu, ilgili uluslararası kuruluşların yetkisinde. Özellikle bu konu, sadece uzun yıllar önce kurulmakla kalmayan, aynı zamanda da ilgili birimi, Suriye'deki kimyasal silah kullanımıyla ilgili olayları doğrudan soruşturan OPCW'nin yetki alanında” ifadelerini kullandı.

“CHARTER SEFERLERİYLE HAKKINDA BİLGİ ALMAK İÇİNİLGİLİ BAKANLIĞA BAŞVURUN”

Bu arada Zaharova, Rusya ve Türkiye arasındaki charter uçuşların durdurulabileceğine ilişkin haberler hakkında Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın bilgisi bulunmadığını kaydetti.

Zaharova, “Charter seferleriyle uğraşmıyoruz. Sanırım, bu konuda bilgi almak için ilgili bakanlığa başvurmanız gerekecek” diye konuştu.