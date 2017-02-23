Son dakika… Bilim dünyasını heyecanlandıran gelişme: Büyük keşif!

Son yılların en önemli bilim olaylarından biri... Gökbilimciler, tek bir yıldızın etrafında dönen Dünya boyutlarında 7 gezegen keşfetti.

Son yılların en önemli bilim olaylarından biri... Gökbilimciler, tek bir yıldızın etrafında dönen Dünya boyutlarında 7 gezegen keşfetti.

Bilim dünyasını heyecanlandıran gelişmenin ayrıntıları, Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) Washington’daki merkezinde açıklandı. Araştırmacılar, 7 gezegenin tümünde de, diğer özelliklerine bağlı olarak, sıvı halde su bulunma ihtimalinin olduğunu duyurdu.

Ancak keşfedilen gezegenlerin yalnızca 3’ünün, hayatın mümkün göründüğü, bilinen anlamıyla “yaşanabilir alan kuşağı” içinde yer aldığı belirtildi. “Yaşanabilir alan kuşağı” tanımı, yeterli atmosfer basıncı göz önüne alındığında, yüzey sıcaklığının sıvı halde su varlığını desteklemesi anlamına geliyor.

Bu keşifle ilk kez aynı yıldızın yörüngesinde dönen çok sayıda Dünya boyutlarında gezegen bulunmuş oldu. Gezegenler, Dünya’dan 39 ışık yılı uzaklıkta bulunan Trappist-1 yıldızının yörüngesinde yer alıyor. Jüpiter’den çok az büyük olan Trappist-1, Güneş’ten 2 bin kat daha güçsüz ışık saçıyor.

Nature dergisinde, gezegenlerin NASA’nın Spitzer Uzay Teleskobu kullanılarak ve yerden yapılan bazı gözlemlerle tespit edildiği aktarıldı.

İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre; bilim dünyasını heyecanlandıran bu keşif, güneş sistemi dışında bulunan uzaylı yaşamının izini sürmenin, tahmin edilenden daha kısa süre içinde başlayabileceği yönündeki umutları artırdı.

Belçika’da bulunan Liége Üniversitesi’nden astrofizikçi Michael Gillon, “Yıldız öylesine küçük ve soğuk ki 7 gezegen de ılıman. Bu da hepsinde sıvı halde su bulunabileceği ve buna bağlı olarak belki de yüzeyde hayat olabileceği anlamına geliyor” dedi.