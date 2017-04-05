Son dakika… Dünyanın gözü orada: İnsanlık kan ağlıyor

Birleşmiş Milletler Güvenlik Suriye'nin kuzeybatısında bulunan muhaliflerin kontrolündeki İdlib'te "kimyasal gaz" kullanıldığı iddiası üzerine Fransa ve İngiltere'nin çağrısıyla bugün TSİ 17:00'da olağanüstü toplanacak.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Türkiye sınırına 65 kilometre mesafede bulunan Han Şeyhun kasabasında düzenlenen hava saldırısı sonucu 11’i çocuk 58 kişinin hayatını kaybettiğini, 60 kişinin ise yaralandığını açıklamıştı. Muhaliflere yakınlığıyla bilinen örgütler ise ölü sayısını 100 olarak veriyor.

Başta ABD, Türkiye ve Fransa olmak üzere uluslararası toplum, İdlib’de yaşanan ölümlerden Suriye rejimini sorumlu tuttu. Fakat Şam Yönetimi, Han Şeyhun’da “kimyasal gaz” kullandığı iddialarını yalanlamaya devam ediyor. Şüphelerin yöneldiği Moskova da önceki gün bölgede hava operasyonu yapmadığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı’ndan bir kaynak, Suriye rejiminin herhangi bir kimyasal silah türüne sahip olmadığını belirterek, “Suriye, Han Şeyhun’da, başka bir kent ya da başka bir köyde “zehirli gaz” kullandığını ‘kesin bir şekilde’ reddediyor” ifadesini kullandı.

AÇIKÇA BİR SAVAŞ SUÇU İŞLENDİ

Britanya’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Matthew Rycroft, yaşananları “Suriye barışı için çok kötü haber. Bu açıkça bir savaş suçu” dedi. New York’ta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Rycroft, “Bu açıkça bir savaş suçudur ve daha önce savunulamayacak şeyleri savunmak adına veto hakkını kullanan (Rusya ve Çin) Güvenlik Konseyi üyelerine gidişatı değiştirmeleri için çağrıda bulunuyorum” ifadesini kullandı.

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Uluslararası ajanslar dün Han Şeyhun kasabasından dünyaya kan donduran görüntüler servis etti. Bazı fotoğraflarda, çoğu çocuk birçok sivilin boğulduğu ve ağızlarından köpükler geldiği görülüyor. Tanıklar, yaralıların tedavi edildiği kliniklerin de hava saldırılarına hedef olduğunu söyledi.

En az 58 kişinin yaşamını yitirdiği olayda henüz hangi kimyasal gazın kullandığı bilinmiyor, fakat muhalif gruplar, kullanılan gazın sinir gazı Sarin olduğunu öne sürüyor.

Sarin aşırı zehirli bir sinir gazı olarak biliniyor. Vücuttaki sinir sistemlerinin dengesini bozarak felç eden gazın çok küçük bir damlası bile insanı öldürmeye yeter. Sarin gazı, 1991 yılında Birleşmiş Milletler tarafından kitle imha silahları kategorisine alındı. Bu kimyasalın üretimi ve depolanarak saklanması 1993’te Kimyasal Silahlar Konvansiyonu tarafından yasaklandı.

DAHA ÖNCE DE İDDİA EDİLDİ

Suriye hükümetinin kimyasal silah kullandığına yönelik iddialar daha önce de birçok kez ortaya atılmış ve bunlar Şam yönetimi tarafından reddedilmişti. BM ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü, Suriye ordusunun 2014 ve 2015 yıllarındaki saldırılarında en az 3 kez klorin kullandığını saptamıştı. Ayrıca Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü militanlarının da hardal gazı kullandığı ortaya çıkmıştı.

DÜNYADAN TEPKİ YAĞIYOR

Suriye’de yaşanan katliam sonrası dünyadan gelen en ilginç tepki, ABD Devlet Başkanı Donald Trump’a aitti. Trump, doğrudan Suriye lideri Beşar Esad’ı sorumluğu tuttuğu saldırı nedeniyle selefi Barack Obama’yı da suçladı. Trump, yaşananların Obama Yönetimi’nin “zayıflığı” ve “kararsızlığı”nın bir sonucu olduğunu savundu.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ise “Beşar Esad’ın bu şekilde hareket ettiği açık: zalim, utanmaz barbarlıkla” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Rusya lideri Vladimir Putin’le telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Reuters’ın haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin’in Suriye’deki ateşkesin sürdürülmesinin önemine dikkat çektikleri belirtildi.

Erdoğan, “İdlib’de sivillere yönelik bu insanlıkdışı saldırı kabul edilemez” dedi. Cumhurbaşkanı, son gelişmelerin Astana sürecindeki emeklerin heba edilmesi riski taşıdığını da sözlerine ekledi.

Başbakan Binali Yıldırım da BM’nin, Suriye’deki bütün kimyasal silahların imha edilmesi yönünde adım atması gerektiğini söyledi. Yıldırım, dün akşam İstanbul Dolmabahçe’deki Başbakanlık Ofisi’nde sanatçılara hitaben yaptığı konuşmada konuyla ilgili olarak şu değerlendirmeyi yaptı:

“BM umarım konuyu ciddi şekilde ele alır. Suriye’deki bütün kimyasal silahların imha edilmesi yönünde adımlar atarak bunu yapanlara da gerekli cezayı verir. Zayıf da olsa ümidimizi muhafaza ediyoruz.”

AVRUPA: BAŞ SORUMLU ESAD!

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault olayı “canavarca” olarak nitelendirdi ve saldırıda “kimyasal silah” kullanılmasının “Suriyelilerin bunca yıldır yaşadığı vahşetin somut bir kanıtı daha” olduğunu söyledi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Suriye lideri Esad'ın İdlib saldırısının “baş sorumlusu” olduğunu savundu. Mogherini saldırıyı “korkunç” diye nitelendirdi.