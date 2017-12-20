Son dakika haberi… Avrupa’da bir ilk!

Avrupa Komisyonu, daha önce Avrupa'da eşi görülmemiş bir hamlede bulunarak Polonya'daki "anti demokratik" gelişmeler doğrultusunda '7. madde'yi devreye sokmayı planlıyor.

Avrupa Komisyonu, Polonya’da iktidarda bulunan PIS (Kanun ve Adalet) Partisinin “anti demokratik uygulamaları” nedeniyle “nükleer seçenek” olarak da bilinen 7. maddeyi yürürlüğe sokma kararı aldı.

Polonya’nın devlet ajansı PAP’ın haberine göre Komisyon, Polonya’nın AB haklarını kaybetmesine bile neden olabilecek maddeyi kullanma kararı aldı. 7. madde daha önce hiçbir AB üyesi ülke üzerinde kullanılmamıştı.

İLGİLİ HABER Avrupa Adalet Divanı: Uber ulaştırma şirketi

AVRUPA KOMİSYONU AÇIKLADI

Avrupa Komisyonu yazılı bir açıklama yayımlayarak Polonya ile ilgili kararı duyurdu. Açıklamada Polonya’nın hukuki sisteminde ciddi bir risk bulunduğu vurgusu yapıldı.

POLONYA’DAN İLK TEPKİ

Komisyon’un kararına karşı PIS’ten ilk tepki parti sözcüsü Beata Mazurek’ten geldi. Kararın hukuki dayanağının olmadığı iddia edilirken, “Tamamen siyasi nedenlerden ötürü” böyle bir yola girildiği ifade edildi. Polonya Dışişleri Bakanlığı, Komisyon’un kararının siyasi olduğunu söylerken Polonya’nın iktidar partisi Polonya’nın Müslüman mültecileri kabul etmemesinin AB yaptırımlarının arkasındaki neden olabileceğini dile getirdi.

Polonya iktidar partisinden bu kararın duyulmasından sonra yapılan açıklamasında, “Macaristan’ın AB’nin olası yaptırımlarını engelleyeceğini biliyoruz” ifadesi yer aldı.



7. MADDE NEDİR?

Avrupa Birliği’nin, üye ülkeler içinde temel insan hakları ihlalleri tespit etmesi durumunda yürürlüğe koyulan 7. madde, iki bölümden oluşuyor. 7. maddenin birinci fırkasında, söz konusu ülkeye resmi bir uyarı verilmesi, ikinci fıkrasında ise, insan haklarını ihlal eden ülkeye ciddi yaptırımlar gerçekleştirilmesini öngörüyor.

Bu madde daha önce hiçbir üye ülke üzerinde kullanılmadı.