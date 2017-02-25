Son dakika… Humus’ta intihar saldırısı

Suriye'de rejimin elindeki Humus kentinde gerçekleştirilen intihar saldırılarında en az 32 kişi yaşamını yitirdi. Saldırıda Esad'a yakınlığıyla bilinen yüksek rütbeli bir istihbarat birimi çalışanının olduğu iddia ediliyor.

Suriye'de rejimin elindeki Humus kentinde gerçekleştirilen intihar saldırılarında en az 32 kişi yaşamını yitirdi. Saldırıda Esad'a yakınlığıyla bilinen yüksek rütbeli bir istihbarat birimi çalışanının olduğu iddia ediliyor.

Rus Ria ajansı, Humus’ta iki güvenlik binasını hedef alan altı intihar bombacısının kendisini patlattığını duyurdu.

Suriye devlet güvenlik birimi ve askeri istihbarat teşkilatı binalarına düzenlenen saldırılarda 32 kişinin öldüğü 24 kişinin yaralandığı duyuruldu.

Suriye Devlet Televizyonu, ölenler arasında Devlet Başkanı Beşar Esad’a yakınlığıyla bilinen yüksek rütbeli bir istihbarat birimi çalışanının da olduğunu bildirdi.

Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Lübnan Merkezli Al Mayadeen kanalının haberinde saldırıyı, eski ismi El Nusra olan Fetih el Şam Cephesinin üstlendiğini duyurdu.