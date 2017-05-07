Son dakika… Nefesler tutuldu! Kader seçimi: Tıpkı Türkiye

Fransızlar, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için bugün sandık başına gidiyor. Oy kullanma işlemi az önce başladı. Seçmenlerin, merkezdeki En Marche (Yürüyüş) Hareketi lideri Emmanuel Macron ile aşırı sağcı Marine Le Pen arasında yapacağı tercih, hem Fransa'nın hem de AB'nin kaderini belirleyecek. Fransa seçimi, Türkiye'de 16 Nisan'da yapılan referandumla kritik bazı benzerlikler taşıyor.

Fransa’da yerel saatle 08:00’da (TSİ 09:00) açılan sandıklar, 19:00’da (TSİ 20:00) kapanacak. Sandıklar bazı büyük şehirlerde 20:00’ye (TSİ 21:00) kadar açık kalacak. İlk sonuçların sandıklar kapandıktan hemen sonra gelmesi bekleniyor.

11 adayın yarıştığı ilk turu geçen iki aday, alışılmadık kampanya dönemi sürecinde Fransa’nın geleceğine ilişkin birbiriyle taban tabana zıt bir tablo çizdi.

Merkezde siyaset yapan Macron (39), iş dünyasına yakın ve Avrupa Birliği’nin (AB) koyu bir destekçisi. “Önceliğimiz Fransa” söylemiyle kampanya yürüten Le Pen (48) ise AB ve göçmen karşıtı bir tutum sergiliyor. Le Pen kazanırsa, Fransa’nın AB üyeliğini referanduma götürme vaadinde bulundu.

Son kamuoyu yoklamaları, Macron’un yarışı açık ara farkla kazanacağını öngörüyor fakat yorumcular, seçime katılım oranı düşük olduğu takdirde, Le Pen’in aradaki farkı azaltacağını belirtiyor.

TÜRKİYE İLE KRİTİK BENZERLİK

Fransa seçimleri, Türkiye’de 16 Nisan’da gerçekleştirilen Anayasa değişikliği referandumuyla bazı benzerlikler taşıyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kampanya sürecinde, tıpkı Le Pen gibi Türkiye’nin Avrupa Birliği yolundaki geleceğini sorgular nitelikte açıklamalar yaptı. Erdoğan, “Türkiye’nin AB ile sürdürdüğü müzakerelerin referandumuna götürülebileceğini” tekrarla söyledi.

Öte yandan; Türkiye referandumunda da katılım oranının bir hayli önemli rol oynayacağı belirtiliyordu. Sandığa giden seçmen sayısı arttıkça ‘hayır’ seçeneğinin şansının arttığı tahmin ediliyordu.

TÜM DÜNYA TAKİP EDİYOR, ÇÜNKÜ…

Fransa’da yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu, Avrupa’da da yakından takip edilecek. Zira bu seçim, önümüzdeki süreçte parlamento seçimleri için sandığa gidecek Almanya ve İngiltere için de bazı ipuçları veriyor.

Tüm dünyanın dikkat kesildiği seçimler, Fransa açısından hiç alışılmadık bir tablo çizdi. Zira ülkeyi on yıllardır yöneten Sosyalistlerin ve Cumhuriyetçilerin adayı ikinci tura kalmayı başaramadı.

Kampanya sürecinin son dönemeci geçilirken, Fransa’da dünya gündemine bomba gibi düşen bir gelişme yaşandı. Macron’un Yürüyüş Hareketi, kampanyaya ait birçok belgenin siber saldırıyla çalındığını açıkladı. Kampanya ekibi gerçek belgelerin sahte belgelerle karıştırılarak internette yayımlandığını öne sürdü.

Siber saldırıya tepki gösteren Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, ‘bu olayın yanıtsız kalmayacağını’ söyledi. Hollande konuyla ilgili ne yapılacağına dair ayrıntı vermedi.

Bu olay akıllara ABD’de geçen yıl gerçekleştirilen Başkanlık seçimini getirdi. Seçim kampanyası sırasında Demokrat aday Hillary Clinton’ın elektronik postaları eklenmiş ve sorumlu olarak Rusya gösterilmişti.

Le Pen’in Moskova Yönetimi’yle yakın ilişki içinde olması bu kez de dikkatlerin Rusya’ya çevrilmesine yol açtı. Ancak bu konu henüz iddia düzeyinde bile değil.