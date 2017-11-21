Son dakika… Putin Esad ile görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye lideri Beşar Esad ile görüştü.

Kremlin’den yapılan açıklamada, Soçi’de bir araya gelen Putin ve Esad’ın Suriye’deki gelişmeleri konuştuğu ifade edildi. IŞİD’in temizlenmesinin ardından barışçıl bir politik çözümün üzerinde durulması gereken en önemli konu olduğunun altı çizildi.

Esad ise Putin’e verdiği askeri ve siyasi destek için teşekkür etti.

4 SAAT GÖRÜŞTÜLER

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov Esad’ın ziyaretinin dört saat sürdüğünü açıkladı.

TÜRKİYE ÜZERİNDEN GEÇTİ

Rus İnterfaks ajansının haberine göre Rusya Savunma Bakanlığı'na ait TU-154M nakliye uçağı Moskova yakınlarındaki “Çkalovsk” askeri üssünden havalandıktan sonra Karadeniz ve Türkiye üzerinden uçuşunu gerçekleştirerek Suriye'nin Lazkiye bölgesinde yer alan Rus Hmeymim Hava Üssü'ne iniş yaptı. Böylece uçak en kısa yoldan Suriye'deki Rus Hmeymim Hava Üssü'ne ulaştı.

ESAD SOÇİ’DEKİ TOPLANTIYA KALACAK MI?

Rusya’nın sponsorluğunda Soçi’de düzenlenecek olan toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da içinde bulunduğu dünya liderleri katılacak.

Dünya liderleri, Suriye’deki son durumu masaya yatıracak.

2 YIL ÖNCE ZİYARET ETMİŞTİ

Esad en son 2 yıl önce Moskova’yı ziyaret ederek Putin ile görüşme gerçekleştirmişti. Suriye lideri görüşmede, siyasi çözüm arayan taraflarla masaya oturmaya hazır olduğunu belirtti.