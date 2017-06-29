Son dakika… Vatikan fena karıştı: Cinsel taciz suçlamaları tepeye dayandı

Katolik Kilisesi karıştı... Vatikan'ın Mali İşler Sorumlusu ve Kilisesi'nin en üst düzey üçüncü ismi olan Avustralyalı Kardinal George Pell'e ülkesinde cinsel taciz suçlamaları yöneltildi.

Dünya medyasının ‘flaş haber’ olarak duyurduğu suçlamaların geçmişte yaşanan olaylara dayandığı öğrenildi. Victoria Eyaleti Emniyet Müdür Yardımcısı Shane Patton, suçlamaların birden fazla şikâyetçi tarafından yapıldığını açıkladı.

Vatikan’da yaşayan Kardinal Pell ise, suçlamaları şiddetle reddetti. Vatian Hazinedarı olan Kardinal Pell, Katolik Kilisesi’nin en tepesindeki üçüncü isim olarak biliniyor.

Kilise’den yapılan açıklamada, “Kardinal Pell’in doktorların yolculuk konusundaki onayı ve tavsiyesinin ardından adını temize çıkarmak için en kısa sürede Avustralya’ya döneceği” belirtildi. 76 yaşındaki Pell ise mahkeme gününü dört gözle beklediğini ve suçlamalara karşı sağlam bir savunma yapacağını ifade etti.

İddialara ilişkin ayrıntılı bilgi vermeyen Patton, ayrıca soruşturmadaki “süreç ve işlemlerin” diğer soruşturmalardan farklı olmadığını söyledi ve “Kardinal Pell bu soruşturmadaki diğer herkes gibi muamele gördü” dedi.

Kardinal’in 18 Temmuz’da mahkemeye çıkacağı belirtildi. Kardinal geçen yıl Roma’da Avustralyalı dedektiflere gönüllü ifade vermişti.