Tansiyonu yükselten Trump liderlerle görüştü

ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağının iddia edilmesinin ardından gerilen tansiyona müdahale ettiği ortaya çıktı. Trump'a yakın kaynaklar, ABD Başkanı'nın Filistin lideri Abbas, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Ürdün Kralı Abdullah ile telefon görüşmesi yaptı.

Gerilimin yükseldiği bölgede, ABD Başkanı Donald Trump’ın bazı görüşmeler gerçekleştirdiği açıklandı. Reuters’a konuşan ve ismini açıklamayan bir isim, Trump’ın Filistin lideri Mahmud Abbas ile telefon görüşmesi yaptığını açıkladı.

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Geçtiğimiz hafta Trump’ın İsrail’in başkenti olarak Kudüs’ü taşıyacağı iddia edilmiş ve bu açıklamanın ardından başta Türkiye, Avrupa Birliği, Arap Birliği, Suudi Arabistan Filistin, Irak ve Ürdün olmak üzere bölgedeki ülkeler büyük tepki göstermişti.