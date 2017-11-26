Toplu tecavüze idam cezası geldi

Toplu tecavüz ve çocuğa cinsel istismar suçlarının yüksek olduğu Hindistan'da idam cezası getirildi. Hindistan'ın Madhya Pradeş eyaletinde çocuklara tecavüz edenlere ve toplu tecavüz suçuna katılanlara idam cezası getirilme kararı alındı.

Hindistan’ın Madhya Pradeş eyaletinde kabine, 12 yaş ve altı çocuklara tecavüz edenlere ve toplu tecavüz suçlularına idam cezası getirilmesi yasasını onayladı. Eyaletin kabul ettiği yasa değişikliğinde aynı zamanda, tecavüz sebebiyle hüküm giymiş suçluların cezaları artırıldı.

Son iki ayda artan tecavüz vakalarından sonra Madhya Pradeş İçişleri Bakanı Bhupendra Singh, kabul edilen yasa değişikliğinin eyaletteki kadınlara karşı gerçekleştirilen suçları zapt etmesini umduğunu söyledi.