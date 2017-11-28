Trump, ABD büyükelçiliğini taşımaya hazırlanıyor

Trump'tan Ortadoğu'da tartışma yaratan bir hamle daha geliyor. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'ni taşımaya hazırlandıklarını duyurdu.

Reuters’ın son dakika olarak geçtiği haberde ABD Başkanı Donald Trump’ın Ortadoğu’da tartışma yaratan bir karara imza atacağı duyuruldu. Ortadoğu’da resmi olarak tanınmayan ve başkenti olarak Tel-Aviv benimsenen İsrail’de ABD Büyükelçiliği’ni Kudüs’e taşımayı planladığı belirtildi.

Pence açıklamayı Birleşmiş Milletler’de yaparken, Trump yaz aylarında büyükelçiliğin Tel Aviv’de kalmasına karar vermişti. Fakat bu kararın süresi Aralık ayında dolacak ve ondan sonra Trump’ın ne yapacağı şimdiden büyük bir tartışmayı da beraberinde getiriyor.