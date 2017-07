Trump, Bastille Töreni’ne katılacak

Paris’te yapılacak 14 Temmuz Bastile Günü törenine, ABD’nin 1 Dünya Savaşına katılmasının yüzüncü yılı olması sebebi ile Onur konuğu olarak katılacak olan ABD Başkanı Donald Trump’a eşlik eden First Lady Melanie Trump’ın geçici Paris programı açıklandı.

Paris'te yapılacak 14 Temmuz törenine katılmak için ABD Başkanı'na eşlik edecek First Lady Melanie Trump'ın geçici Paris programına şöyle, 13 Temmuz Perşembe sabahı Paris'e gelecek olan First Lady, National Hotel des Invalides’deki resmi resepsiyon için Donald Trump ile birlikte olacak. Melania ve Donald Trump daha sonra Saint-Louis des Invalides kilisesini Fransız Ulusal Savaş Müzesi ve ayrıca Napolyon'un mezarını ziyaret edecekler.

Resmi protokolün bitmesi ile, Donald Trump Elysee Sarayı'nda Fransız Devlet Başkanı Emmanuel Macron ile bire bir görüşme yapacak. Fransa Cumhurbaşkanı'nın eşi Brigitte Macron ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı’nın eşi Melania Trump ise paralel bir program için bir araya gelecek ve Melaine Trump'ın kişisel programı başlayacak.

Düzenlenen programa göre Melania Trump, Paris’teki Notre Dame katedralini Fransa First Lady'si Brigitte Macron ile birlikte ziyaret edecek, sonrasında ise iki First Lady küçük bir tekne ile Seine nehrinde gezinti yapacak.

Melanie Trump'ın Paris'teki ziyareti, Macron çifti tarafından akşam yemeğine davet edildikleri Eyfel Kulesi’nin ikinci katındaki restoranda sona erecek.

Basına sızan dedikodulara göre, Melanie Trump Paris'teki her yeri görmek isterken, Fransızlar First Lady'nin bu isteğini karşılamaya hevesliler. Ancak Amerikan Gizli Servisinin, First Lady'nin ziyaret edeceği her yerin halka kapatılmasını talep ettiği duyuruldu. DHA