Trump: Saldırı emrini ben verdim

ABD Başkanı Donald Trump Suriye'ye düzenlenen hava saldırısıyla ilgili açıklama yaptı.

ABD Başkanı Trump yaptığı açıklamada “Bu akşam tüm medeni ülkeleri, Suriye’deki katliamı ve her türlü terörizmi durdurmak için ABD’ye katılmaya davet ediyorum” dedi.

Donald Trump operasyon ile ilgili olarak “Bu akşam kimyasal saldırının gerçekleştirildiği Suriye’deki hava üslerinin vurulması talimatı verdim. Tüm uluslara Suriye’de devam eden katliam ve ölümlerin son bulması için çağrı yapıyorum. Kimyasal silahların kullanımı ve yayılmasını önlemek Amerika’nın ulusal güvenliği için de hayati önem taşımaktadır” dedi.