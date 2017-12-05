Trump’ın Kudüs kararına Türkiye ve Filistin’den sert tepki

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağı iddia edildi. ABD Büyükelçiliği'nin ise bir süre sonra Kudüs'e taşınacağı belirtildi. Konuyla ilgili olarak Türkiye'den çok sert tepkiler geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kararın "Kudüs'ün dini ve tarihi statüsüne, uluslararası anlaşmalara ve BM kararlarına aykırı" olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın geçtiğimiz günlerde Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyacağı ifade edilmişti. Konuyla ilgili başta Türkiye ve Filistin olmak üzere tüm dünyadan tepkiler gelmişti. Yine gündemde olan ABD Büyükelçiliği’nin Tel Aviv’den Kudüs’e taşınacağı haberine ise Beyaz Saray’dan açıklama geldi. Beyaz Saray konunun şu an için gündemden kaldırıldığını duyurdu. Ancak Trump’ın Kudüs’ü başkent olarak tanıyıp tanımayacağı hala kafalardaki soru işaretlerini sürdürüyor. Kaynaklara göre Trump, 6 Aralık Çarşamba günü konuyla ilgili kararını açıklayabilir.

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FİLİSTİN: SAVAŞ İLANI OLUR

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da “ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıması, barış sürecini yıkıma uğratır. Hükümet bu gibi olumsuz adamlara karşı uyarıda bulundu” ifadelerini kullandı.Filistin’deki El Fetih hareketine yakın Kudüs merkezli Rasem Ubaydat gazetesinin haberinde, “ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in daimi başkenti olarak tanıması, Filistin halkına bir savaş ilanıdır” ifadeleri yer aldı.

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Haberde, bu adımın ABD’nin Filistin halkının temel haklarına yönelik “düşmanca” tavrını daha da derinleştireceği ve İsrail’in Filistin topraklarını işgalini de “meşrulaştırılacağı” belirtildi.Öte yandan Trump yönetimi, geçtiğimiz Şubat ayında Orta Doğu’da iki devletli çözümden vazgeçtiklerini duyurmuştu.

TÜRKİYE’DEN SERT TEPKİ

Konuyla ilgili olarak Türkiye’den de sert eleştiriler yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter’dan yaptığı açıklamada, ABD yönetiminin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyacağı haberlerinin, son derece endişe verici olduğunu belirterek, “Bu, Kudüs’ün dini ve tarihi statüsüne, uluslararası anlaşmalara ve BM kararlarına tamamen aykırıdır.

Böyle bir adım, zaten kırılgan olan Orta Doğu barış sürecini ortadan kaldıracak ve yeni gerilim ve çatışmalara sebep olacaktır. ABD yönetiminin bu vahim hatayı yapmayacağını ümit ediyoruz. Kudüs’ün ve Harem-i Şerif’in statüsünün korunması hayati önemi haizdir” ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ da, Bakanlar Kurulu’nda yaptığı, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak resmen tanımaya hazırlandığı iddialarına ilişkin değerlendirmesinde, “Bölgeyi yeni felaketlere ve çatışmalara sürükleyecek adımlardan kaçınılması” gerektiğini söyledi.