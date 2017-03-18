Türkiye sınırına tel örgü!

İçişleri Bakanı Plamen Uzunov, Bulgaristan ile Türkiye sınırındaki 270 kilometrelik tel örgü inşaatının Mayıs’ta tamamlanacağını söyledi.

Bulgaristan Savunma Bakanı ve Başbakan Vekili Stefan Yanev, İçişleri Bakanı Plamen Uzunov ile birlikte Türkiye sınırındaki güvenliği denetledi. Bulgaristan-Türkiye sınırındaki hudut kapılarını denetleyen ve sınır polisinin çalışmaları hakkında bilgi alan Stefan Yanev ve Plamen Uzunov, düzenledikleri basın toplantısında sınırda olağanüstü bir durumun söz konusu olmadığını belirterek, sınırdaki tel örgü engelinin Mayıs ayında tamamlanacağını belirtti.

İçişleri Bakanı Uzunov, geçen yıla kıyaslandığında Bulgar-Türk sınırından geçiş yapan sığınmacıların sayısında yüzde 80 düşüş gözlendiğini kaydetti. İnşası devam eden tel örgüyü geçtiğimiz 2016 yılında 160 sığınmacının aşmayı başardığını söyleyen İçişleri Bakanı Uzunov, bu yıl içinde sadece 17 sığınmacının tel örgü engelini geçmek için deneme yaptıklarını ifade etti.

Tel örgü inşası çalışmalarının aralıksız sürdüğünü aktaran Uzunov, engelin önümüzdeki Mayıs ayında hazır hale geleceğini, geriye sadece 24 kilometrelik bir alan kaldığını vurguladı. Uzunov, “Tel örgünün inşası tamamen sona erdiğinde Bulgar sınırının daha güvenli hale geleceğini umuyorum” dedi.

Bulgaristan, kaçak göçle mücadele için Türkiye sınırına yaklaşık 270 kilometre uzunluğu ve 3 metre yüksekliği tel örgü engeli inşa ediyor. İHA