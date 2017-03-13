1 dakika mağduriyeti TBMM’de

ÖSYM bu sene yeni bir uygulamayı başlattı ve 09.45'te sınav salonlarının kapılarını kapatarak sınava bir dakika bile geç kalan öğrencileri içeri almadı. 09.45'den sonra gelen çok sayıda öğrenci YGS sınavını kaçırdı. Öğrencilerin mağduriyeti TBMM gündemine getirildi.

ÖSYM bu sene yeni bir uygulamayı başlattı ve 09.45'te sınav salonlarının kapılarını kapatarak sınava bir dakika bile geç kalan öğrencileri içeri almadı. 09.45'den sonra gelen çok sayıda öğrenci YGS sınavını kaçırdı. Öğrencilerin mağduriyeti TBMM gündemine getirildi.

Sınava giremeyen çok sayıda öğrenci duruma tepki gösterdi, gözyaşı döktü. Bu durum, sosyal medyada da tartışma konusu oldu, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise konuyu TBMM gündemine taşıyarak, öğrencilerin yaşadığı mağduriyetin giderilmesini istedi.

Tanrıkulu, Başbakan Binali Yıldırım'ın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye verdiği soru önergesinde, “Yıllarca emek harcayan ve hedeflerini gerçekleştirmek için bir dizi sınava tabi tutulan öğrencilerimizin, 1 dakika geciktiği gerekçe gösterilerek uğradığı haksızlığın ve hak kaybının telafisi için bir çalışma yapılacak mıdır ?” diye sordu.

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