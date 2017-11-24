Öğretmenler Günü kutlama mesajları, şiirleri, sözleri… Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun!

Bugün öğretmenler günü ve öğretmenler günü şiirleri, mesajları, sözleri araştırılıyor. Özel günler ve tarihe damga vuran isimler için renkli doodle tasarımları yapan Google, Türkiye'deki Öğretmenler Günü için de eğlenceli bir tasarım yaptı. İşte Öğretmenler Günü için mesajlar, sözler, şiirler...

Bugün öğretmenler günü. Öğretmenleri sevindirecek birbirinden manalı ve anlamlı 24 Kasım öğretmenler günü mesajlarını sizler için derledik. Öğretmenler Günü Türkiye’de neden 24 Kasım kutlanıyor? Öğretmenler Günü Türkiye’de neden 24 Kasım kutlanıyor? İşte bu özel güne dair detaylar…

ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLU OLSUN! İŞTE MESAJLAR, ŞİİRLER, SÖZLER

Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır.

Memleket evlâdı, her öğrenim aşamasında ekonomik hayatta verimli, etkili ve başarılı olacak surette donatılmalıdır.

Öğretmenler her fırsattan istifade ederek halka koşmalı, halk ile beraber olmalı ve halk, öğretmenin çocuğa yalnız alfabe okutur bir varlıktan ibaret olmayacağını anlamalıdır.

En önemli ve feyizli görevlerimiz, milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu suretler olur.

Öğrenci ne yaşta ve sınıfta olursa olsun, onlara geleceğin büyükleri gözüyle bakacak ve öyle davranacaksın.

– Çocuklarımızın Yetişmesinde Büyük Rol Oynayan, Her Türlü Fedakarlığı Gösteren Sizlere Çok Borçluyuz. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.

– Öğretmen, doğan güneşe benzer. Etrafını aydınlatarak karanlıklara meydan okur. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

– Sen bir ışık yolusun. Bizi hep aydınlatan bir bilgi kaynağısın türlü şeyler anlatan. Avukat, doktor, hâkim, hepsi senin eserin bu ülke, bu insanlar senindir öğretmenim. Her öğretmenler gününde, sevinçle çarpar kalbim. Gösterdi tüm gücünü sevgili öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NÜN TARİHÇESİ

Öğretmenler Günü, öğretmenlik mesleğini icra eden kimseleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir kutlama günüdür. Türkiye'de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. 24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti devletininin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün “Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği”ni kabul ettiği gündür.

Pek çok ülkede 1994'ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 5 Ekim günü, 1966 yılında Paris'te gerçekleşen “Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı”'nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından “Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi”'ni oybirliği ile kabul edilişinin yıldönümüdür.

SEVGİLİ ÖĞRETMENİM

Sevgili öğretmenim,

İnan sen bir ışıksın.

Yanarsın gece gündüz.

Aydınlatırsın bizi.

Doğruyu, güzeli,

Bize sen öğretirsin.

Vatanıma sevgiyi,

Kalbimize sen korsun.

Çevreni aydınlatır,

Bir mum gibi erirsin.

Anne – baba gibisin,

Bizi, bağrına hep basarsın.

Fethi BOLAYIR

BAŞÖĞRETMEN

Atatürk benim,

Başöğretmenim,

Ne öğrendimse,

Ondan öğrendim.

Yenilikleri,

Hep o düşünmüş,

Milleti için,

Ağlamış, gülmüş.

Çocuk kalbimle,

İlk onu sevdim,

Atatürk benim,

Başöğretmenimdir.

Tarık ORHAN

BİRİCİK ÖĞRETMENİM

daha yaşım dolmadan

okula başlamadan

tanıştırmışlardı seni

biricik öğretmenim

yazmayı sen öğrettin

yaşımı sen bellettin

hesabı sen kavrattın

biricik öğretmenim

güzel şarkı söylüyor

resimler yapıyorum

hepsi senin eserin

biricik öğretmenim

Esra Muta Akdoğan