Türkiye’nin ilk bölümsüz üniversitesi: Sabancı

Türkiye'nin ilk 'bölümsüz üniversitesi' olan Sabancı Üniversitesi'nin Rektör Vekili Prof. Dr. Ayşe Kadıoğlu, disiplinlerarası yapısıyla, günümüz iş ve akademi dünyasının ihtiyaçlarına cevap veren bireyler yetiştirdiklerini söyledi.

Sabancı Vakfı tarafından 1994 yılında kuruluş kararı alınan ve 1997’de temelleri atıldıktan sonra 1999’da ilk öğrencilerini karşılayan Sabancı Üniversitesi’nin felsefesi, ‘Birlikte yaratmak ve geliştirmek’.

“Sabancı Üniversitesi, katılımcı farklılığa saygılı, özgürlükçü bir kurum kültürü içinde, tüm paydaşlarımızın gereksinimlerine duyarlı, yenilikçi, disiplinlerarası bir eğitim altyapısı ile, öncülüğe yol açan özgün bilginin yaratılmasını ve yayılmasını sağlayan, araştırma ve eğitim alanındaki yaratıcılığı ile uluslararası bir referans noktası olmayı hedefliyor” diyen Sabancı Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ayşe Kadıoğlu, disiplinlerarası yapısıyla, günümüz iş ve akademi dünyasının ihtiyaçlarına cevap veren bireyler yetiştirdiklerini söyledi. Kadıoğlu Sabancı Üniversitesini anlattı bize…

BİRİNCİ SINIFIN SONUNDA TERCİH YAPILIYOR

Türkiye'deki ilk ‘bölümsüz üniversite’ olan Sabancı Üniversitesi, öğrencilere okumak istedikleri program tercihini birinci sınıfın sonunda yapma olanağı sağlıyor. Kadıoğlu, “Sabancı Üniversitesi'nde uygulanan bu öğrenim sistemi, öğrencilerin daha önce gördükleri eğitimden ve LYS hazırlık dönemindeki zorunlu test yaklaşımından farklı, gerçek üniversite tecrübesi, çeşitliliği ve derinliği olan bir akademik program niteliği taşıyor” dedi.

Temel Geliştirme Programı üzerine yapılandırılan sistem sayesinde öğrenciler üniversiteye girişleri sırasında Mühendislik ve Doğa Bilimleri, Sanat ve Sosyal Bilimler, Yönetim Bilimleri olmak üzere üç fakülteden birine veya Üretim Sistemleri Mühendisliği Program Grubu'na yerleştiriliyor. Sabancı Üniversitesi'nde; Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'ne ve Endüstri Mühendisliği Program Grubu'na MF4, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi'ne TM3 ve Yönetim Bilimleri Fakültesi'ne TM1 puan türleri ile öğrenci alınıyor.

DİPLOMASIYLA BARIŞIK BİREYLER YETİŞTİRİYOR

Sabancı Üniversitesi'ne gelen öğrencilerin, öğretim üyelerinin danışmanlığında, farklı lisans programlarından dersler seçerek, farklı kariyer alanlarını tanıma fırsatına sahip olduklarını söyleyen Kadıoğlu, “Böylelikle, kendi tercih ve yeteneklerini keşfederek bilinçli bir şekilde okumak istedikleri alanı 13 program arasından seçebiliyorlar. Diplomasıyla barışık bireyler yetiştirmeyi hedefleyen bu sistem ayrıca, öğrencilerin seçtikleri uzmanlık alanı dışında diğer disiplinlerde de temel kavram ve yöntemlere aşina olarak, çok yönlü bireylerin yetişmesine fırsat veriyor.

Sabancı Üniversitesi'ne girmeye hak kazanan öğrenciler, üniversite tarafından yapılan hazırlık atlama sınavı ya da eşdeğerliliği kabul edilen ulusal/uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversite tarafından belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgelediklerinde, öğrenimlerine dil eğitiminden muaf olarak birinci sınıftan başlıyorlar. Hazırlık sınıfında, ağırlıklı İngilizce eğitiminin yanı sıra, Türkçe dersiyle de öğrencilerin sözlü ve yazılı ifade becerileri geliştiriliyor” dedi.

ARAŞTIRMAYA ÖNEM VERİLİYOR

“Sabancı Üniversitesi'nin başarısı, kuruluşundan itibaren oluşturduğu iklim ile araştırma sürecine verdiği önemin, araştırma temelli eğitim anlayışının ve yaptığı yatırımların sonucudur” diyen Kadıoğlu, şöyle devam etti: “2015 yılı sonu itibari ile aktif araştırma fonu 210 proje ile 80 milyon TL'ye ulaşmış, öğretim üyesi başına araştırma fonu bütçesi yaklaşık olarak 433.000 TL, öğretim üyesi başına araştırma projesi sayımız ise 1.15 oldu.”

Sabancı Üniversitesi'nde lisans eğitimi 4 yıl. Diploma programını seçme serbestisini uygulamayan pek çok saygın üniversitede de ilk yıl öğrenciler ortak dersler alıyorlar. Sabancı Üniversitesi'ndeki sistemin özelliği, bu derslerin geniş kapsamlı olması ve doğa, bilim, toplumsal olaylar, Türkiye ve dünya hakkında derinlemesine bakış açısı oluşturmak için öğretim üyelerince özel olarak tasarlanmış olmalarıdır. Birinci sınıfı tamamlanmasından itibaren öğrenciler ikinci yıl sonuna kadar lisans diploma programı bildirimi yapabilirler. Öğrencinin programdan mezun olabilmesi için o programın temel derslerinin tümünü tamamlaması gerekiyor. Geniş seçmeli ders havuzu sayesinde öğrenciler sadece kendi programlarının değil, başka programların derslerinden de özgürce ders seçebiliyorlar.

Kadıoğlu, Sabancı Üniversitesi'nin büyümesinin bundan sonra “cross-disciplinary” merkezlerle olacağını belirterek, “Ancak bu merkezlerin hem topluma doğrudan fayda sağlayacak bilgi üretmesi, hem de lisans eğitime entegre edilecek esneklikte olmasının hedeflenmesi yönünde karar alındı. Ayrıca KordSA işbirliği ile kurulan Kompozit Teknolojiler Mükemmeliyet Merkezi, Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi gibi lisans programları ile entegre olan özgün ve disiplinlerarası merkezlerle ve lisanasüstü programlarla büyüme de alınan kararlar arasında yer aldı” dedi.