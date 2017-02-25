160 milyar dolarlık VARLIK

TVF’ye devredilen varlıkların aktif büyüklüğü 160 milyar dolara ulaştı. Hazine Müsteşarı Osman Çelik, Varlık Fonu dolayısıyla Hazine’nin 1 milyar liralık temettü kaybı olduğu açıkladı

TVF’ye devredilen varlıkların aktif büyüklüğü 160 milyar dolara ulaştı. Hazine Müsteşarı Osman Çelik, Varlık Fonu dolayısıyla Hazine’nin 1 milyar liralık temettü kaybı olduğu açıkladı

Hazine Müsteşarı Osman Çelik, Hazine'den Türkiye Varlık Fonu'na devredilen varlıkların aktif büyüklüğünün 160 milyar dolar olduğunu belirtirken, özkaynak büyüklüğü olarak ise 35 milyar dolar civarında bir varlığa tekabül ettiğini açıkladı.

Hazine Müsteşarı Osman Çelik, Vodafone sponsorluğunda düzenlenen CEO Club Finans Zirvesi'nde Varlık Fonu'na devredilen şirketlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. “Varlık Fonu'nun kurulmasının ardından Hazine bütçesine gelen temettünün Hazine'nin iç borçlanmasını artıracak bir şey mi?” sorusu üzerine Çelik, borçlanma politikasında herhangi bir değişiklik öngörmediklerini söyledi. Çelik, “Buradan gelecek olan yük yaklaşık 1 milyar lira. Bizim toplam 133 milyar liralık borçlanma programımız vardı, bu yapı içerisinde bizi etkileyecek bir rakam değil bu. Önümüzdeki günlerde 3 yıllık bir stratejik planlarını açıklayacaklar. Nasıl bir yöntem izleyeceklerini hep birlikte göreceğiz” açıklamasını yaptı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Vakıfbank'taki payının Hazine'ye devrine ilişkin soru üzerine ise Çelik, çalışmaların tamamlandığını, bununla ilgili kanuni düzenlemenin gerektiğini aktararak, “Biz sıcak bakıyoruz ama kanuni süreç tamamlanmadı” dedi.

ÜÇ ÜLKE İLE NİYET ANLAŞMASI

Bu arada Reuters'a konuşan Türkiye Varlık Fonu (TVF) Başkanı Mehmet Bostan ise üç ülkenin fonu ile iyi niyet anlaşması imzalamak üzere olduklarını duyurdu. TVF'ye dünyanın her yerinden yatırımcı ilgisi ile karşılaştıklarını söyleyen Bostan, şu anda TVF'nin strateji planı üzerinde çalıştıklarını, planı Bakanlar Kurulu'na sunacaklarını kaydetti.

Bostan,“Çok davet alıyoruz. New York ve Londra gibi dünyanın önde gelen finans merkezlerinde yoğun ilgi görüyoruz. Yatırım bankaları kapımızı çok çalıyor. Türkiye'nin menfaatlerine katkı sağlayacak ortaklıklar peşindeyiz. Çok talep var. Ama seçici olmak istiyoruz” dedi.

Aydın: Bankalara haksızlık yapılıyor

TÜRKİYE Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Hüseyin Aydın, konferansta yaptığı sunumda ‘kredi vermiyorsunuz, çok faiz alıyorsunuz' eleştirilerine yanıt verdi.

Bankaların ticari müesseseler olduğunu hatırlatan Aydın, “Para kazanmazlarsa para kazananlara yük olurlar. İki yerden para kazanıyoruz ya komisyon geliri veya faiz geliri elde ediyoruz, buna özkaynak karlılığı diyoruz. Yatırımcının, ülkeye gelmesini istiyorsanız getirilerin de iyi olması önemli. Ağladığımız kadar da bir durum yok” diye konuştu.

Forex'in kumardan hiçbir farkı yok

Borsa İstanbul Başkanı Himmet Karadağ, Turkcell ve Koç Holding hisselerinde çarşamba günü yaşanan anlık düşüşün algoritma kaynaklı olduğunu kaydederek, yatırımcıların iki hissede de yaklaşık 100 bin lira zararı olduğunu açıkladı.

Nisan ayı başında borsada kör havuz uygulamasının kaldırılacağını belirten Karadağ, “Sertifika üzerinden tapu devirlerinin mümkün hale gelmesini sağlayacağız” dedi. Forex düzenlemesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karadağ, “Hedge amacıyla, kurumsal metadolojilerle yapılarsa tamam ama Forex'in kumardan çok bir farkı yok. Kumar güdüsüyle yapılan işlemler sermaye piyasamıza uymuyor” diye konuştu.