545 milyon çiçeğe gitti

Temsili gider adıyla yapılan masraflar dudak uçuklattı.

AKP'nin iktidar olduğu 2002 yılından bu yuna yemek, pasta ve çiçek için 10 bakanlık 545 milyon 617 bin lira harcama yaptı.

AKP temsil ve tanıtım giderlerinde de oldukça bonkör çıktı! AKP'nin işbaşına geldiği 2002 yılından bu yana devlet kesesinden yapılan toplantı, yemek, çiçek ve pastaya harcanan paraları gösteren temsil ve tanıtım giderleri dudak uçuklattı. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman'ın konuyu Meclis gündemine taşımasıyla birlikte harcamaların boyutu da ortaya çıktı.

14 BAKAN AÇIKLAMADI

AKP hükümetleri döneminde sadece 10 bakanlığın temsil ve tanıtımına 545 milyon 617 bin 929 TL harcandı. Bu harcamada aslan payı Dışişleri'ne ait bulunuyor. Dışişleri Bakanlığı 2005-2015 yılları arasında temsil ve tanıtıma 506 milyon 293 bin lira harcadı.

İçişleri ile Kalkınma Bakanlıkları harcamaların Başbakanlık tasarruf tedbirleri çerçevesinde yapıldığını belirterek rakam açıklamadı. 14 bakan ise Büyükataman'ın bu konudaki önergelerini cevaplamadı. Adalet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre ve Şehircilik, Dışişleri, Ekonomi, Gümrük ve Ticaret, Maliye, Milli Eğitim, Milli Savunma ile Orman ve Su İşleri Bakanlarının ise temsil ve tanıtım giderlerinden yapılan harcamaların toplamı 545 milyon lirayı geçti.

Dışişleri Bakanlığı açık ara önde (Milyon TL)

Bakanlık Yaptığı harcama

Adalet 3.6

Çalışma 2.3

Dışişleri 506.3

Ekonomi 7.1

Gümrük ve Ticaret 6. 9

Milli Eğitim 2.2

Milli Savunma 9.5

Çevre 1.1

Maliye 6.

Tüketici güveninde erozyon hızlandı

Ekonomik büyümenin önemli öncü göstergeleri arasında sayılan “Tüketici Güven Endeksi”nde gerileme şubat ayında da sürdü. Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1.8 azalışla, ocak ayındaki 66.9 düzeyinden şubatta 65.7'ye indi.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 2.2 azalarak şubat ayında 85.9 oldu. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha iyi olacağını bekleyenlerin oranının düşmesinden kaynaklanıyor.

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi ocak ayında 88.6 iken, şubat ayında yüzde 0.7 azalarak 88 oldu. İşsiz sayısı beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 1.4 azalarak şubat ayında 67.9'a geriledi. Tasarruf etme ihtimali endeksi yüzde 5.9 azaldı. Ocak ayında 22.4 olan endeks, şubat ayında 21 değerine düştü.