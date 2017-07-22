ATO Başkanı’ndan Almanya mesajı

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, "Almanya en büyük ticari ortaklarımızdan biri büyük emeklerle kurduğumuz köprüleri atmayalım" diye konuştu.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Almanya ile Türkiye arasındaki siyasi gerilimin ticari ilişkilere yansımaması gerektiğini belirterek, “Almanya bizim en önemli ticari ortaklarımızdan biridir. İş adamları olarak büyük emeklerle kurduğumuz ticari köprüleri atmayalım” dedi.

Alman siyasetçilerin söylemlerinin, Türkiye'de iş yapan Alman firmalarında kaygıya yol açabileceği uyarısında bulunan Baran, “Alman yetkili makamları, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin hasar görmesine yol açacak söylemlerden uzak durmalıdır. Ekonomik ilişkilerin hasar görmesinden iki ülkenin iş adamları da zarar görür. Geçici diplomatik gerilim ve krizler ticaretimizde kalıcı yaralar açmasın. FETÖ, PKK ve benzeri Türkiye karşıtı şer odaklarının Almanya'da yoğun olarak faaliyet göstermesi bizleri rahatsız ediyor. Bunlar Alman kamuoyunda dezenformasyon faaliyetleri ile iki ülke arasındaki ilişkilere zarar veriyor” diye konuştu.

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Baran, Türkiye'deki Alman şirketlerine yönelik soruşturma başlatıldığı iddialarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından kesin bir dille yalanlandığını hatırlattı.

Alman Sanayi ve Ticaret Odası'nın verilerine göre Türkiye'de 6 bin 800'den fazla Alman firmasının faaliyet gösterdiğini kaydeden Baran, bu firmaların Türkiye'deki toplam sermaye yatırımının 10 milyar dolara yaklaştığını söyledi.

Alman firmalarının Türkiye'yi ekonomik bir ortak olarak görmeye devam etmesi gerektiğini vurgulayan Baran, şunları kaydetti: “Türkiye'deki bağımsız yargı, görevini yerine getirecektir. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Hiç kimsenin durumdan vazife çıkarmaya hakkı yoktur. Buna gerek de yoktur.” Baran, Almanya'nın önemli ticari ortaklardan biri olduğuna dikkat çekerek, “İş adamları olarak büyük emeklerle kurduğumuz ticari köprüleri atmayalım” dedi.

İHA