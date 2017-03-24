Aziz Torun’dan önemli açıklamalar

Ünlü iş adamı Aziz Torun gündem olacak açıklamalarda bulundu. Torun, "Böyle bir dönemde yabancılar koşa koşa gayrimenkul almaya gelmez" derken, 20 yıl vadeli konut satışlarını da değerlendirdi ve "Vatandaş 10 yıl vadeyi seçiyor kimse borçlu ölmek istemiyor" diye konuştu.

Ünlü iş adamı Aziz Torun gündem olacak açıklamalarda bulundu. Torun, "Böyle bir dönemde yabancılar koşa koşa gayrimenkul almaya gelmez" derken, 20 yıl vadeli konut satışlarını da değerlendirdi ve "Vatandaş 10 yıl vadeyi seçiyor kimse borçlu ölmek istemiyor" diye konuştu.

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği'nin (GYODER) Başkanı Aziz Torun, gayrimenkul sektörüne yönelik son mevzuat değişikliklerinin iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, “Böyle bir dönemde yabancılar koşa koşa gayrimenkul almaya gelmez.

1 milyon dolarlık konut alan yabancı yatırımcıya vatandaşlık hakkı tanınması önemli. Ancak bu oran, gelişmiş ülkelerde, bizim sunduğumuz rakamın altında. Bu miktarın aşağı çekilmesi, hatta oranların bölge bölge değişmesi sektörümüze ivme kazandırır” dedi.

ʻʻ Yılda yaklaşık 4.5 milyar dolarlık satış gerçekleştirmemiz, başarı olarak kabul edilemez. GYODER Başkanı Aziz Torun

GYODER'in 2013-2017 yılları arasında başkanlığını yürüten Aziz Torun dün medya mensuplarıyla bir araya gelerek, sektörün sorunlarını ve çözüm önerilerini dile getirdi. “Yabancı yatırımcıya yılda yaklaşık 4.5 milyar dolarlık satış gerçekleştirmemiz, başarı olarak kabul edilemez” diyen Torun, şöyle konuştu: “Bizim sadece Katar ile ilişkilerimizi geliştirerek bu rakamları aşma potansiyelimiz var. Vatandaşlık hakkının yanı sıra başka teşvikler de devreye girebilir.”

BORÇLU ÖLMEK İSTEMEYİZ

Kampanyaların konut pazarını canlandırdığını belirten Aziz Torun, “Bir ayda 2 bin konut ile 279 ofis satıldı. Yaklaşık 2 milyar 100 milyon lira ciro elde edildi. Sonuçlar konut satışında faiz oranının ne kadar belirleyici olduğunu gösterdi. İlk kez 20 yıl vadeli konut satışı başlasa da vatandaş 10 yıla kadar olan vadeyi seçti. Kimse borçlu ölmek istemiyor” dedi