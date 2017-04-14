Banvit için satış tarihi belli oldu

Ocak ayında, Türkiye'nin önde gelen beyaz et firmalarından Banvit'in Brezilyalı BRF ve Katar Holding'e satışı duyurulmuştu. Bugün ise Banvit tarafından KAP'a yapılan açıklamada, daha önce 13 Nisan olarak belirlenen satış işleminin kapanış tarihinin 25 Mayıs'a ertelendiği açıklandı.

Şirketten yapılan açıklama ise şöyle:

“İşlem kapanışının gerçekleşmesi için ön koşulların tamamlanması için kesin olmamakla birlikte, bu tarih hedeflenmektedir. Olağanüstü genel kurul toplantısının yapılabilmesi için gerekli çağrı en kısa sürede yapılacaktır'' denildi.

ANLAŞMA OCAK’TA İMZALANMIŞTI

Banvit’in hâkim hissedarları Vural Görener, Emine Okşan Koçman, Emine Esra Görener Christoffel, Fatma Makbule Görener ve Aabar Investments PJS’nin mülkiyetinde bulunan hisselerin tamamı 9 Ocak 2017’de imzalanan anlaşmayla BRF GmbH’ye geçmişti.

Sözleşmenin imzalanmasının ardından BRF ile Katar Yatırım Otoritesi’nin iştiraki Katar Holding arasında, yüzde 60 BRF, yüzde 40 ise Katar Holding tarafından nihai olarak kontrol edilecek yeni bir ortaklık oluşturulacağı (TBQ Foods GmbH) duyurulmuştu.

Yeni ortaklıkla birlikte sözleşme tahtında alıcının tüm haklarını devralacağı ve işlemin kapanışıyla yüzde 79,48’lik payın yeni sahibinin söz konusu ortaklık olacağı da açıklamada yer almıştı.