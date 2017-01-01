BES’te uçurum kapanmaz

YENI yılın ilk günü itibarıyla 1000 ve üzerinde sayıda kişi çalıştıran özel işletmelerdeki çalışanlar otomatikkatılım yoluyla bireysel emeklilik sistemine (BES) dahil ediliyor. Böylece, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın (GSYH) yüzde 5.5’i düzeyinde olan emeklilik fonlarının büyütülmesi amaçlanıyor. Ancak gelişmiş ülkelerle aradaki farkın kapanması yakın zamanda mümkün görünmüyor.

YENI yılın ilk günü itibarıyla 1000 ve üzerinde sayıda kişi çalıştıran özel işletmelerdeki çalışanlar otomatikkatılım yoluyla bireysel emeklilik sistemine (BES) dahil ediliyor. Böylece, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın (GSYH) yüzde 5.5’i düzeyinde olan emeklilik fonlarının büyütülmesi amaçlanıyor. Ancak gelişmiş ülkelerle aradaki farkın kapanması yakın zamanda mümkün görünmüyor.

Türkiye, bu oran ile OECD ülkeleri içinde sondan dördüncü durumunda. Lider olan Danimarka'da oran yüzde 205'i eçerken, Hollanda (178), İzlanda (158) ve Kanada'da (157) yüzde 150'nin üzerinde hesaplandı. ABD (133), İsviçre (123), Avustralya (122) ve İngiltere'de (97) oranlar yaklaşık olarak yüzde 100-yüzde 135 bandında kaydedildi. Oranın yüzde 50-yüzde 100 bandında olduğu ülkeler İsveç (76), Şili (70) olarak sıralandı.

İŞVEREN KATKISI ŞART

Emeklilik fonlarının GSYH'ye oranı sıralamasının en tepesinde olan Danimarka'da işverenlerin bireysel emeklilik planlarına katkısı yüzde 12 düzeyinde. İkinci sıradaki Hollanda'da yüzde 16'yı, İsviçre'de yüzde 10.4'ü buluyor. Türkiye'de yeni başlayan uygulamada ise işveren katkısı yok. Sistemin tek cazip yanı devlet katkısı. Uygulamaya göre, otomatik katılım ile sisteme dahil edilen 45 yaş üstü çalışanlar sistemde kalırsa bin TL'lik bir katkı payı ödenecek. Brüt maaşın yüzde 3'ü BES hesabına aktarılırken, devlet de dörtte bir oranında katkı sağlamayı sürdürecek.

HEDEF 90 MİLYAR TL

Şu anda yaklaşık 6.5 milyon BES katılımcısının fon tutarı 52 milyar lira. İlk hedef ise 14 milyon kişinin sisteme dahil edilmesi ve 10 yıl içinde fonun 90 milyar TL'ye çıkarılması. NN Hayat ve Emeklilik CEO'su Frank Eijsink, bunun için işveren katkısının önemli olduğunu belirterek, “Kişilerin sistemde kalış süresini artırılması önemli. Bu konudaki düzenlemelerin sisteme olumlu yansıyacağı düşüncesindeyim” dedi.