‘Bugünkü ekonomik durum beni intihara iten tablodan kötü’

1999 yılında Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik durum sebebiyle strese girdiği için intihar teşebbüsünde bulunduğunu açıklayan eski Başbakan Yardımcısı Hikmet Uluğbay, "Bugün daha kötü ve karanlık bir tablo var" diye konuştu.

1999 yılında Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik durum sebebiyle strese girdiği için intihar teşebbüsünde bulunduğunu açıklayan eski Başbakan Yardımcısı Hikmet Uluğbay, "Bugün daha kötü ve karanlık bir tablo var" diye konuştu.

Bülent Ecevit hükümetlerinde Başbakan Yardımcılığı, Eğitim Bakanlığı ve Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı yapan Hikmet Uluğbay, bugünkü Türkiye'nin, 1999'dan daha karanlık olduğunu söyledi. 1999 yılında Ekonomi Bakanlığı yaptığı sırada intihara teşebbüs eden Uluğbay, yıllar sonra bu teşebbüsü, “Ülkenin içince bulunduğu ekonomik durum nedeniyle yoğun bir stres içindeydim. 60 milyar dolar borç ödememiz gerekiyordu. Günde bir elma ile öğle yemeğini geçiştiriyordum” sözleriyle anlatmıştı.

ʻʻ O gün olmayan cari açık dönem toplamı bugün 500 milyara gelmiş durumda. Hikmet Uluğbay

BORÇ 416 MİLYAR DOLAR

Birgün Gazetesi’nden Meltem Yılmaz’a konuşan Uluğbay, “Bugün, sizi intihara iten 1999'daki ekonomik tablodan daha iyi bir Türkiye'de mi yaşıyoruz?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Hayır, bugün daha kötü ve karanlık bir tablo var. O gün olmayan cari açık dönem toplamı bugün 500 milyara gelmiş durumda. Bugün katma değer yaratma azalmış, hanehalkı borcu artmış, TL değer kaybetme sürecine girmiş durumda. 2002'de 16.5 milyar dolar düzeyinde olan kısa vadeli dış borç, 2016'da 103.3 milyar düzeyine geldi. Ülkenin dış borcu 129.6 milyar dolardan, 416.7 milyar dolara çıktı. 2002'de kısa vadeli dış borcun toplam dış borç içindeki payı yüzde 12.7 iken 2016 yılının üçüncü çeyreğinde bu oran yüzde 24.8'e çıktı.”

ʻʻ İşsizlik çok daha yüksek seviyede. Üstelik de eğitim verdiğiniz insanların işsiz kalması daha büyük bir sıkıntı. Hikmet Uluğbay

Uluğbay, “O gün olmayan cari açık dönem toplamı bugün 500 milyara gelmiş durumda. Referandumdan ‘Evet' çıkması halinde ise bir tünelin içine girip yeni bir maceraya atılır Türkiye. Ancak bu macerayı kaldıracak gücü var mı, ondan çok şüpheliyim” ifadelerini kullandı.

İŞSİZLİK YÜKSEK SEVIYEDE

Hikmet Uluğbay, AKP döneminde katma değerin azaldığını, iş gücüne de yeteri kadar alan yaratılmadığını dile getirdi. Uluğbay, şöyle devam etti: “İşsizlik çok daha yüksek seviyede. Üstelik de eğitim verdiğiniz insanların işsiz kalması daha büyük bir sıkıntı. Ayrıca, Cumhuriyet'in planlı döneminde yapılan son derece değerli ve önemli sanayii kuruluşları, bugün özelleştirme adı altında geniş ölçüde yabancılara satılmış durumda. Ve en az bunlar kadar önemli olan nefret söylemlerindeki artış, toplum içinde gerginliği yükselten söylemler, yabancı ülkelerle ilişkilerimizin bozulması da söz konusu.”