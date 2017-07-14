Bülent Eczacıbaşı’ndan 15 Temmuz mesajı

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, "15 Temmuz hain darbe girişiminin birinci yıl dönümünde, vatanımız, bağımsızlığımız ve demokrasi için canını vermiş bütün şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz" dedi.

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yıl dönümü olması sebebi ile yazılı açıklama yaptı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin birinci yıl dönümünde, vatanın, bağımsızlığı ve demokrasi için canını vermiş bütün şehitlerimizi saygı ve minnetle anıldığını kaydeden Eczacıbaşı, “Ülkemizin yüz yüze kaldığı tehditlere bedenleriyle siper olan vatandaşlarımıza karşı hepimiz sorumluluk taşıyoruz. Yaşananların tekrarına izin vermememiz, ülkemiz ve geleceğimiz için daha büyük değer üretmemiz, bir gün öncesinden daha iyi olmak üzere yorulmadan ve kararlılıkla çaba göstermemiz gerekiyor. Birlik içinde ortaya koyduğumuz güçlü iradenin, şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra da, her türlü engeli aşmamızı sağlayacağına, kalkınma ve refahımıza katkı sunacağına inanıyoruz. Bu inancımız, Türkiye'nin geleceğine duyduğumuz sonsuz güven ve iyimserlikten gücünü alıyor” ifadelerini kullandı.

İHA