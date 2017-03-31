Çaycı dediler KOSGEB kredisi vermediler

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, kıraathane ve kahvehanelerin KOSGEB kredilerinden yararlanamayacağını söyledi

AKP hükümeti, kıraathane ve kahvehaneleri işletmeden saymadı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, kıraathane ve kahvehanelerin Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) kredilerinden yararlanamayacağını söyledi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Kahveciler Odası'nın ‘Biz esnaf değil miyiz, neden esnaf kredilerinden yararlanamıyoruz' şikayetini Meclis gündemine taşıdı. Gürer, önergesinde Niğde Demirciler ve Oto Tamirciler Odası ile Kahvehaneciler Odası üyelerinin KOSGEB aracığıyla kredi verilmesini talep ettiklerini belirtti.

Bakan Özlü ise verdiği yanıtta, KOSGEB aracılığıyla hangi sektörlere ve işletmelere kredi verileceğinin Bakanlar Kurulu tarafından kararlaştırıldığını belirterek, kıraathaneler ve kahvehanelerin kapsamda olmadığını bildirdi. Bakan Özlü, demirciler ve oto tamircilerinin ise KOSGEB kredi faiz desteği programlarından yararlanabildiklerini açıkladı.

MÜRACAAT VAR SONUÇ YOK

CHP'li Gürer, “Niğde ilinde 250'ye yakın oto tamircisi ve demirci esnafı KOSGEB kredisi için müracaat ettiğini ve bu müracaatlarından bir sonuç alamadıklarını belirtiyorlar. Çok sınırlı bir kesim kredi alabildiğini ifade ediyor. Bakan, oto tamircilerinin ve demircilerin kredi programlarından yararlanabildiğini açıklıyor. Ancak uygulamada demirciler ve oto tamircileri bu kredilerden faydalanamıyoruz, farklı uygulamalar var, müracaat ediyoruz ancak sonuç alamıyoruz diyorlar” dedi.