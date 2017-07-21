Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Körfez ülkelerine çağrı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da İkitelli Şehir Hastanesi kredi anlaşması imza töreninde yaptığı konuşmasında Körfez bölgesindeki yatırımcılara çağrıda bulundu. 'Sorunun çözülmesi için gayret gösteriyoruz' diyen Erdoğan, 'Körfez ülkelerinden yatırımcıları da destekliyor, birlikte daha çok çalışmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da İkitelli Şehir Hastanesi kredi anlaşması imza töreninde Körfez ülkelerine yapacağı ziyaret öncesi bölgedeki krize ilişkin şunları söyledi:

Körfez bölgesindeki yatırımcılara çağrıda bulunuyorum. Türkiye bu bölgedeki herkesi kardeşi olarak görüyor. Körfez’deki sorunun çözülmesi için gayret gösteriyoruz, kardeşler arasında ihtilafların çözülmesi için sonuna kadar çaba göstereceğiz. Ülkemizde yatırımları bulunan Katarlılar kadar Suudi Arabistan, BAE ve diğer Körfez ülkelerinden yatırımcıları da destekliyor, birlikte daha çok çalışmak istiyoruz. Siyasi sorunlar geçicidir, ekonomik ilişkilerse kalıcıdır; Körfez’deki yatırımcılardan tercihlerini uzun vadeli ilişkilerden yana kullanmalarını bekliyorum.

REUTERS