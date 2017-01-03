Dolar ne kadar oldu?

Piyasalarda gözler 2016 ihracat verisi ve Aralık 2016 enflasyonuna çevrilmişken dolar/TL güne 3.53 seviyesinde başladı.

Piyasalar Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin açıklayacağı 2016 yılı ihracat rakamlarını beklerken dolar saat 07:49’da güne 3.5367-3.5379 TL seviyelerinden başladı.

Euro aynı saatte 3.7098/3.7116 TL seviyelerinden işlem görüyor.

Kapalıçarşı’da gram altın 131 TL, çeyrek altın 216 TL, yarım altın 433 TL, tam altın ise 858 TL’den alıcısını bulacak.

10:00’DA ENFLASYON AÇIKLANACAK

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı geçici ihracat rakamlarına göre Türkiye 2016 yılında 2015’e göre 1.3 milyar dolar daha az ihracat yapmıştı. 2016 yılı ihracatı bakanlık verilerine göre 142.6 milyar dolar oldu.

Türkiye iki ülke arasındaki siyasi gerginliklere göre en fazla ihracatı yine Almanya’ya yaptı.

Öte yandan TÜİK saat 10:00’da aralık ayı enflasyon verisini açıklayacak.