Fed'in faiz artırırm beklentisi ile gelişmekte olan para birimleri karşısında değer kazanan dolar yükselişini sürdürüyor. Dolar/TL sabah saatlerinde 3.72'nin üzerinde işlem görüyor.

Dolar ne kadar oldu?

Fed'in faiz artırırm beklentisi ile gelişmekte olan para birimleri karşısında değer kazanan dolar yükselişini sürdürüyor. Dolar/TL sabah saatlerinde 3.72'nin üzerinde işlem görüyor.

Dolar/TL gelişmekte olan ülke para birimlerinin değer kaybına ilaveten jeopolitik risklerin de etkisiyle 3.72’yi test ederek 15 Şubat’tan beri en yüksek seviyeyi gördü.Kapalıçarşı’da gram altın 147 TL’den, çeyrek altın 242 TL’den, yarım altın 485 TL’den tam altın ise 966 TL’den işlem görüyor.

ARTIRIM İHTİMALİ ARTTI

CME Group FedWatch uygulamasına göre vadeli işlemciler Çarşamba günü Fed’in Mart ayında faizleri artırmasına yüzde 35 ihtimal verirken, bu oran şimdi yüzde 66’ya çıktı.

Dolar, Fed’in bu ay faizleri artırmayı ciddi bir şekilde değerlendirdiğine dair sinyallerin ortaya çıkmasının ardından bugün yedi ayın zirvesine yakın seviyelerde seyretti.

En kıdemli Fed yetkililerinden New York Fed Başkanı William Dudley hafta başında Türkiye piyasalarının kapanışı ardından para politikasını sıkılaştırma gerektiren koşulların “çok daha ikna edici” hale geldiğini söylemişti. Bir çok Fed yetkilisi de bu hafta Dudley’nin görüşlerini destekler açıklamalar yaptı.

Merkez Bankası’nın (TCMB) Ocak ayından bu yana uyguladığı sıkı likidite politikası dolar/TL’nin tarihi zirve olan 3.9417’den yönünü aşağı çevirmesini sağlamıştı. TCMB’nin uyguladığı politikaların sonucunda oluşan faizi gösteren ortalama fonlama maliyeti 2 puan artış gösterdi. Dün yüzde 10.38 seviyesindeki ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti bugün de anlamlı bir değişiklik göstermeyerek yüzde 10.42 oldu.