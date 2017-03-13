Dolar/TL haftaya 3.74'ün euro/TL ise 4.00 seviyesinin üzerinde başladı. Bu hafta gözler Fed ve Merkez Bankası'nın faiz kararlarında olacak.

Dolar ne kadar oldu?

Dolar/TL haftaya 3.74'ün euro/TL ise 4.00 seviyesinin üzerinde başladı. Bu hafta gözler Fed ve Merkez Bankası'nın faiz kararlarında olacak.

Merkez Bankası (TCMB) likidite sıkılaştırma adımlarını kuvvetlendirmeye devam ederken piyasalar bu hafta önce ABD Merkez Bankası ardından da TCMB’nin faiz kararlarına odaklanacak. Bu hafta yatırımcıların yakından izlediği başlıca gelişme Çarşamba günü sona erecek olan Fed para politikası toplantısı olacak. Fed’in bu hafta faizleri 25 baz puan artırmasına neredeyse kesin gözüyle bakılırken yatırımcılar açıklamalardan Fed’in yılın kalanında yapacağı faiz artışı sayısına ilişkin de ipucu arayacaklar.

3 FAİZ ARTIRIMI FİYATLANIYOR

ABD vadeli faiz kontratları Fed’in Haziran’a kadar bir defa daha faiz artıracağına yüzde 50 olasılık veriyor. Kontratlar yıl sonuna kadar bu hafta yapılacağı öngörülen faiz artırımı dahil, üç defa faiz artırımı fiyatlıyor. Fed kararının ardından ise gözler TCMB’de olacak. TCMB’nin uyguladığı likidite politikalarının bileşiminde ortaya çıkan son faizi gösteren ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti Cuma günü 10 baz puan civarında artışla 5 yılın yeni zirvesi olan yüzde 10.82’ye yükseldi.

Bu verilere göre ortalama fonlama maliyetinde Ocak ayına göre artış bugün itibarıyla 250 baz puana ulaştı. Son bir haftadaki artış ise 45-50 baz puan civarında şekilleniyor. TCMB’nin likidite adımları piyasalarda yakından izlenirken fonlama maliyetinin faiz yüzde 11 faizden gerçekleştirilen geç likidite fonlamasına oldukça yaklaşması PPK kararının da önemini artırıyor.

EURO/TL 4’ÜN ÜZERİNDE

Enflasyonun çift haneye yükselmesi sonrası bu toplantıda TCMB’nin daha fazla sıkılaştırma yapmak adına özellikle GLP faiz oranlarında artışa gidip gitmeyeceği yakından izleniyor. Bankacılar yükselen enflasyon ve gelecek haftaki Fed’in faiz artırımı gibi riskler nedeniyle TCMB’den koruma kalkanı niteliğinde en azından geç likidite penceresi faizinde bir faiz artırımı beklentisine işaret ediyorlar ve TCMB’nin daha fazla sıkılaştırma için mevcut politika bileşiminde fazla yerinin kalmadığına dikkat çekiyorlar. Cuma günü TCMB likidite adımlarının da desteğiyle yönünü aşağı çeviren dolar/TL saat günü 3.7350 civarında tamamlamıştı. Kur bu sabah da anlamlı bir değişim göstermeyerek 0855’te 3.7400/3.7429 seviyesinde, sepet bazında TL 3.8708/3.8741 seviyesinde, euro/TL 4.0018/4.0042 seviyesinden işlem gördü.

Piyasalarda bugün izlenen diğer gelişmeler ise Ocak ayına ilişkin cari açık verileri ve Hollanda ile yaşanan gerilim yer alıyor. Reuters’ın 15 ekonomistin katılımıyla yaptığı ankete göre cari işlemler dengesinin Ocak ayında 2.78 milyar dolar, 2017 yılı sonunda ise 36 milyar dolar açık vermesi bekleniyor. Hollanda’nın haftasonu ülkeye gitmek isteyen Türk bakanlara yönelik engellemeleri haftasonunda iki ülke arasında daha önce benzeri görülmemiş bir diplomatik krize dönüştü.

‘HOLLANDA BUNUN BEDELİNİ ÖDEYECEK’

Atılan adımların karşılıksız kalmayacağını duyuran Türkiye ise “Hollanda’nın bunun bedelini ödeyeceğini” açıkladı. Yurtiçi tahvil-bono piyasasında yeni 10 yıllık gösterge olan 24 Şubat 2027 itfalı tahvil Cuma günü spot kapanışta yüzde 11.34, valörde son işlemde yüzde 11.27 seviyesindeydi. Öte yandan 11 Temmuz 2018 itfalı iki yıllık gösterge tahvilde bileşik faizi Cuma günü spot kapanışta yüzde 11.48, valörde son işlemde yüzde 11.52 oldu.