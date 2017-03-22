Dolar ne kadar oldu?

Trump'ın mali politikaları dolar üzerinde belirsizlik yaratırken Fed ve Merkez'in adımlarıyla düşen dolar/TL yönünü tekrar yukarı çevirdi. Dolar sabah saatlerinde 3.63 seviyesinin üzerinde işlem görüyor.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) son faiz kararı ve TCMB’nin adımları ardından TL’de görülen değer kazancı ile dün 3.60’ın altını test eden dolar/TL yönünü tekrar yukarı çevirirken, ABD Başkanı Donald Trump’ın politikalarına ilişkin belirsizlikler piyasalarda endişe yaratıyor.

Asya borsaları ABD Başkanı Donald Trump’ın ekonomik büyümeyi destekleyici politikaları hakkında artan şüphelerin etkisiyle ABD borsalarını izleyerek keskin gerilerken, yatırımcılar riskli varlıklardan çıkarak altın ve devlet tahvili gibi güvenli limanlara yöneldi.

Trump’ın seçim vaatlerinden olan vergi indirimlerini hayata geçirmekte zorlanacağı endişesiyle yatırımcılar riskten kaçmayı tercih etti.

İLGİLİ HABER Fed sürpriz yapmadı

‘GENEL OLARAK TL HALA ZAYIF’

Bir bankacı, “ABD’de Trump’ın vergi uygulamalarının gecikeceği düşüncesi ile piyasalara satış geldi. TL tarafında da bu gelişmeler izleniyor. Dün Fed’in güvercin faiz artırımı ve bu yıl toplamda üç artırım yapacağı beklentisi ile TCMB’nin adımlarının TL açısından ideal bir ortam oluşturmasıyla değer kazancı gördük. TL de onun da tepkisini görüyoruz. Ama genel olarak dolar hala zayıf TL de diğer gelişmekte olan ülke para birimlerine benzer bir hareket söz konusu” dedi.

Merkez Bankası’nın (TCMB) fonlama maliyetini yüzde 11.30 ile beş yılın yeni zirvesinde tutması da TL’yi destekleyen bir unsur olarak ön plana çıkmaya devam ediyor.

TCMB para politikasında ana fonlama enstrümanı olarak kullanılmaya başlanan geç likidite penceresi faizini geçen hafta Perşembe günü 75 baz puan artırması sonrası bu artışı likidite adımlarıyla fonlama maliyetine yaklaşık 50 baz puan yükseliş olarak yansıttı.

‘ŞUBATTAN BERİ İLK KEZ 3.58’

Dün Şubat sonundan beri ilk kez 3.5890’a kadar gerileyen, saat 1756’da ise 3.6017/3.6037 seviyesinde olan dolar/TL bu sabah saat 0851’de 3.6340/3.6350 seviyesinde işlem gördü.

Dün 3.7484/3.7500 seviyesinde olan sepet bazında TL bu sabah 3.7796/3,.7809, 3.8952/3.8984 seviyesindeki euro/TL ise 3.9251/3.9269 seviyesinde.

Yurtiçi tahvil-bono piyasasında 10 yıllık gösterge olan 24 Şubat 2027 itfalı tahvilde dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 10.84 seviyesinde gerçekleşirken valörde son işlem yüzde 10.82 oldu.

Öte yandan 11 Temmuz 2018 itfalı iki yıllık gösterge tahvilde ise dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 11.63 seviyesinde gerçekleşirken valörde son işlem yüzde 11.52 oldu.

REUTERS