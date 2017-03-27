Dolar ne kadar oldu?

Trump'ın sağlık sistemini değiştirmek için Kongre'de yeterli destek bulamaması doları zayıflatırken dolar/TL haftaya 3.61'in altında başladı.

ABD devlet başkanı Donald Trump’ın sağlık yasasını Kongre’den geçirememesi doların küresel anlamda değerini düşürüyor.

Dolar/TL saat 07:52’de 3.6035/3.6072’den euro/TL ise 3.9080/3.9121’den işlem görüyor.

ABD endeks vadeli işlemleri ve dolar ABD Başkanı Donald Trump’ın hazırldığı ilk büyük yasa teklifi olan sağlık tasarısını Kongre’den geçirememesinin ardından vergi kesintilerini ve kamu harcamalarının artırımı önerileri için yeterli destek toplayıp toplayamacağına ilişkin şüphelerle gerilerken Asya borsaları da güç bulmakta zorlanıyor.

KENDİ PARTİSİ BİLE DESTEK OLMUYOR

Trump’ın başlıca seçim vaatlerinden olan Obama dönemi sağlık sigortası düzenlemelerini kaldırmak için hazırladığı tasarıya kendi partisinden destek bulmakta zorlanması altın ve yen gibi güvenli liman varlıklara talebi de artırdı.

ABD endeks vadeli işlemleri, ABD borsalarının açılışta gerileyeceğine işaret ederek Asya piyasalarındaki yoğun hacimli işlemlerde yüzde 0.7 geriledi. Yatırımcılar arasında “Trumpflasyon işlemi” şeklinde adlandırılan, ABD ve dünya ekonomisinde devam etmesi öngörülen toparlanma ile bağlantılı emtia gibi varlıkların satın alındığı işlemler satış baskısı altında kaldı.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsaları MSCI endeksi geçen haftayı üç haftadan beri ilk defa düşüşle kapattıktan sonra bugün yatay seyrediyor. Japonya’nın Nikkei endeksi ise yenin güçlenmesine paralel olarak yüzde 1.5 geriledi.

SOZCU.COM.TR-REUTERS