En büyük düşüş Alman turistte

Yılın ilk 3 ayında Antalya’ya gelen yabancı sayısı yüzde 27 düştü. Alman turist sayısındaki gerileme ise yüzde 54’ü buldu

Önceki yıllarda 12 milyonu aşkın turisti ağırlayan Antalya, geçen yıl Rusya ile yaşanan kriz ve Avrupa'daki kısmi düşüşlerle 6.5 milyon yabancı misafiri konuk etti. 2016'yı tarihinin en kötü yılı olarak gösteren sektörün 2017'nin 3 ayındaki verileri, geçen yılın da daha gerisinde seyrediyor. Antalya'ya bu yılın 3 ayında gelen turist sayısı yüzde 27 azalırken, en büyük kayıp Avrupa pazarında yaşandı. Almanya yüzde 54 düşüşle ilk sırada yer alırken, diğer Avrupa ülkelerinden gelen turist sayısı da ciddi düzeyde geriledi.

HOLLANDALI DA AYAĞINI KESTİ

Milliyetlere göre dağılıma bakıldığında geçen yıl 3 aylık dönemde 202 bin olan Alman turist sayısı yüzde 54'lük düşüşle 92 binde kaldı. Almanya bu büyük düşüşe rağmen ilk üç ayda Antalya'ya en çok turist gönderen ülke oldu. Toplam turist sayısının yüzde 27'sini Alman turistler oluşturdu. Almanya'nın mart ayındaki düşüşü ise yüzde 58 oldu. Geçen yıla göre 63 bin kayıpla bu martta gelen Alman sayısı 46 binde kaldı.

Seçimler ve Türkiye'deki referandum nedeniyle siyasi krizin yaşandığı Hollanda'dan mart ayında gelen turist sayısı yüzde 41 geriledi. Hollanda'dan geçen yıl martta 7 bin 191 turist gelirken, bu yıl 4 bin 223 turist geldi. Hollanda'dan 2017 Ocak-Mart döneminde gelen toplam turist sayısı ise yüzde 44 oran ve 7 bin 475 kişi kayıpla 9 bin 427 kişide kaldı.

Avrupa pazarında Almanya'dan sonra en çok turistin geldiği İngiltere'den yüzde 42 kayıpla 14 bin 811 İngiliz Antalya'yı ziyaret etti. Danimarka'dan yüzde 33 kayıpla 7 bin 900 turist geldi.

Ruslardaki artış yüzde 816 oldu

En çok turistin geldiği ikinci ülke geçen yıl büyük kriz yaşanan Rusya oldu. Rusya'dan 3 ayda toplam 52 bin 491 turist gelirken, geçen yıla göre 45 binin üzerinde turist sayısı ve yüzde 672 gibi büyük bir artış kaydedildi.

Rusya'dan mart ayında gelen turist sayısındaki artış yüzde 816 olurken, 21 bin 661 kişi artışla 24 bin 314'e yükseldi. 3 aylık dönemde artış gösteren ikinci ülke ise Ukrayna oldu. Geçen seneye göre yüzde 27 artışla Ukrayna'dan 4 bin turist geldi. Mart ayında ise bu ülkeden yüzde 53 artışla 1.717 turist geldi.