Fitch büyüme tahminini düşürdü

Fitch, Türkiye için 2018 büyüme tahminini aşağı yönlü revize etti. Yüzde 4.1'den 3.9'a düşürdü.

Fitch, bugün Londra’da düzenlenen Rusya ve Türkiye başlıklı toplantıda yaptığı sunumda, Türkiye için 2018 büyüme tahminini yüzde 4,1’den 3,9’a düşürdü. Türkiye’nin 2019 için büyüme tahminini de yüzde 4,2 olarak açıkladı. Türk bankalarının kredi notlarını ülke kredi notundaki değişimlere karşı hassas olmaya devam ettiğini belirtti.

Büyük bankaların yaşayabilirlik notlarının (VB) bb+ olduğunu ve bu notların Türkiye’nin yabancı para cinsinden kredi notuna paralel olduklarını ifade eden Fitch, notların ülke kredi notunda veya görünümünde herhangi bir değişikliğe büyük olasılıkla hassasiyet göstereceklerini vurguladı.

Fitch, Türk bankalarının kredi notlarında bir indirimi tetikleyecek gelişmeleri ile şöyle sıraladı:

-Faaliyet ortamında, bankaların varlık kalitelerini, perfonmanslarını ve döviz fonlamalarına erişimlerini zayıflatacak kayda değer bir kötüleşme yaşanması.

-Spesifik bir bankanın sorunlu kredi oranı, sermaye ve döviz liditite rasyosu gibi kredi değerlerinde aşınma olması.

-ABD’deki soruşturmanın itibar zararına, dış piyasalara erişimin azalmasına veya büyük cezalara yom açması, bunların yeterli devlet desteği ile telafi edilmemesi.

Türk bankalarının kredi notlarında bir artırımın ise öngörülebilir gelecekte muhtemel olmadığını savunan Fitch, buna neden olarak ülke kredi notunun seviyesini ve hala zorlu olan faaliyet ortamını işaret etti.

Öte yandan Fitch, 2017 yılı enflasyon beklentisini yüzde 9,5’ten yüzde 10,9’a çıkardı. Fitch, enflasyon beklentisini 2018 için yüzde 8,0’dan yüzde 9,4’e ve 2019 için yüzde 7,8’den yüzde 8,5’e yükseltti.

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