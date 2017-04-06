Herkes Mersin’e Türkiye tersine

Türkiye'de enflasyon almış başını giderken küresel gıda fiyatları yine ucuzladı.

Herkes gider Mersin’e biz gideriz tersine… Dünyada gıda fiyatları sert bir şekilde inerken Türkiye’de enflasyon gıda fiyatlarının etkisiyle 9 yılın zirvesine çıktı. Birleşmiş Milletler Tarım Örgütü’nün (FAO) fiyat endeksine göre mart ayında gıda fiyatları bir önceki aya göre yüzde 2.8 azaldı.

Türkiye’de et fiyatlarında görülen pahalılık global anlamda da bir sorun. Öyle ki BM endeksinde et dışında bütün gıda ürünlerinin fiyatlarında düşüş gözlendi. FAO 2017’deki küresel hava koşulları sebebiyle iyi bir hasat dönemi bekliyor.

EN İÇİN 493 TL

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Ar-Ge Birimi'nin yaptığı araştırmaya göre kırmızı et, tavuk ve balık için yapılması gereken harcama tutarı sadece mart ayında yüzde 3.8 oranında artarak 493.6 liraya yükseldi. Yani, bir başka deyişle et ve balık için harcanması gereken para, asgari ücretin üçte birine ulaştı.

Yumurta harcamaları ise yine mart ayında yüzde 5.9 artarak 28.8 liraya, kuru bakliyat harcamaları yüzde 11.6 artarak 64.3 liraya çıktı. 40.5 lira olarak gerçekleşen zeytin harcamalarında üç aylık artış oranı yüzde 26.2 oldu. Yapılması gereken yağ harcamaları tutarı ise geçtiğimiz yıl sonuna göre yüzde 12.9 oranında artarak 39.3 liraya çıktı.