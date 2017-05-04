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İsveçli ortak Turkcell’de hisse satacak

İsveçli Telia dün yaptığı bir açıklamada İskandinav ve Baltık ülkelerindeki operasyonlarına yoğunlaşabilmek için Turkcell'deki hisselerinin bir kısmını kurumsal yatırımcılara satmayı hedeflediğini belirtti.

08:424 Mayıs 2017
Ekonomi
İsveçli ortak Turkcell’de hisse satacak
İsveçli Telia dün yaptığı bir açıklamada İskandinav ve Baltık ülkelerindeki operasyonlarına yoğunlaşabilmek için Turkcell'deki hisselerinin bir kısmını kurumsal yatırımcılara satmayı hedeflediğini belirtti.

Turkcell’de yüzde 38 hisseye sahip olan Telia, şirketin toplam yüzde 6.8’ine denk gelen yaklaşık 150 milyon hisse teklif ettiğini açıkladı.

Şirket hisseleri kısa zamanda kurumsal yatırımcılara satabileceği hızlandırılmış ön talep toplama süreci üzerinden satmayı planladığını açıkladı.

Açıklamada, bütün hisselerin satılması durumunda Telia’nın Turkcell’deki doğrudan hisselerinin yüzde 14’ten yüzde 7.2’ye düşeceği belirtildi. Telia aynı zamanda Turkcell’de doğrudan olmayan hisselerini satmayı düşünmediğini açıkladı.

Telia 2015 yılında yaptığı açıklamada merkez Asya pazarını kademeli olarak terk edeceğini belirtmişti.

Şirket açıklamasında BofA Merrill Lynch, Citi ve UBS’in ortak biçimde ön talep topladığını söyleyerek işlemlerin 8 Mayıs itibariyle gerçekleşmesini beklediğini belirtti.

REUTERS

TURKCELL'İN ORTAKLIK YAPISI NASIL?
Turkcell İletişim'in yüzde 51 hissesi Turkcell Holding'e, yüzde 13,07'si Teliasonera'ya ait, yüzde 35,88'i ise halka açık. Turkcell Holding ise yüzde 53'ü Çukurova Telecom Holdings (CTH), yüzde 47'si Teliasonera'da bulunuyor. Altimo'nun CTH'de yüzde 49 hissesi bulunuyor.
Son güncelleme: 08:4404.05.2017
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