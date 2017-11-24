Kadına şiddete karşı turuncu ışık yakacak

Birleşmiş Milletler tarafından 1999 yılında ilan edilen “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü”ne desteğini bu sene de sürdüren ICA, bu kapsamda Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü, kampanyanın simgesi olan turuncu ışıklarla aydınlatacak.

Kadına yönelik şiddete karşı toplumsal bilincin artırılmasının ve farkındalık yaratılmasının önemine inanan ICA, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, 24 – 26 Kasım tarihleri arasında turuncu ışıklarla aydınlatarak, kadına yönelik şiddete dikkat çekecek.

Kadına ve kız çocuklarına yönelik şiddet, tüm dünyada en yaygın görülen insan hakları ihlalleri arasında yer alıyor. Küresel ölçekte yapılan araştırmalar, her üç kadından birinin, yaşamları boyunca toplumsal cinsiyet temelli şiddete maruz kaldığını ortaya koyuyor.