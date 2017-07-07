Katar: Tehdit edilemeyecek kadar çok zenginiz

Körfez ülkelerinin uyguladığı ambargolar sonucunda zor durumda kaldığı iddia edilen Katar'dan flaş bir açıklama geldi. İngiliz Times gazetesine konuşan Katar Maliye Bakanı Ali Şerif el-Emadi yaptığı açıklamada "Tehdit edilemeyecek kadar zengin bir ülkeyiz" dedi.

BBC Türkçe’nin haberine göre; Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri, “terörizme destekle” suçladıkları Katar’a geçen aydan bu yana ambargo uyguluyor.

Ali Şerif el-Emadi ise on yıllardır süren doğalgaz satışının sonucu olarak güçlü mali rezervlere sahip olduklarını belirtti.

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El-Emadi, “Gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 250’sine denk gelen ulusal varlık fonlarına sahibiz. Katar Merkez Bankası rezervlerimiz var. Maliye Bakanlığı’nın stratejik rezervleri var” dedi.

Ülkesinin ekonomisini, Doha’ya ambargo uygulayan ülkelerin ekonomileriyle karşılaştıran El-Emadi, ekonomik temellerinin bu ülkelerden çok daha güçlü olduğunu belirtti.

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El-Emadi bu ülkelerin cidi ekonomik sorunları olduğunu söyledi:

“Bahreyn ve Mısır’ın kredi notu çöp seviyesinde. Suudi Arabistan’a bakarsanız mali durumlarıyla ilgili gerçek sorunlar yaşadıklarını görürsünüz.

“Bölgede en hızlı büyüyen ülkeyiz. Bize en yakın Körfez İşbirliği Örgütü üyesi ülkeden (Birleşik Arap Emirlikleri) yüzde 40 daha hızlı büyüyoruz”.

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Dört Arap ülkesi geçen ay, terörizme destekle suçladıkları Katar’a yönelik ambargo uygulamaya başlatmıştı.

Bu ülkeler iki hafta önce ise 13 maddelik bir talepler listesi yayımlamış, ambargonun kaldırılması için bu taleplerin kabulünü şart koşmuştu.

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Talepler arasında Katar’daki Türk askeri üssünün kapatılması, medya kuruluşu El Cezire’nin yayınını durdurması, İran’la ilişkilerin zayıflatılması ve Yemen’deki isyancı Husilere desteğin sonlandırılması da bulunuyordu.

Doha, bu talepleri gerçekçi ve uygulanabilir olmadıkları gerekçesiyle reddederken sorunun çözümü için uygun şartlarda diyaloğa girmeye hazır olduğunu belirtmişti.

Olay, on yıllardır Körfez’de yaşanan en büyük kriz olarak değerlendiriliyor.